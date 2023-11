Gasly déçu après avoir passé "deux rapports en même temps"

La Q3 a échappé à Alpine ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. L'A523 n'avait pas le rythme pour concurrencer les top teams et était même en difficulté face aux Aston Martin ; ainsi, Esteban Ocon et Pierre Gasly se sont classés respectivement 14e et 15e en Q1, puis 12e et 13e lors de la seconde phase.

Gasly est déçu de sa performance, ayant commis une erreur qui lui aurait coûté un temps crucial en Q2, où il n'accusait que cinq millièmes de retard sur Ocon et 0"020 sur la Haas de Nico Hülkenberg au onzième rang.

"J'ai un peu de mal en qualifs, j'ai pas mal de sous-virage et je n'arrive pas à faire les tours que je voulais", a confié le Rouennais à Canal+. "Je suis un peu déçu avec moi-même : dans mon meilleur tour, en sortant du virage 8, je passe deux rapports en même temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai passé le rapport et sans faire exprès j'ai passé la cinquième direct après. Je suis passé de la troisième à la cinquième, ça me coûte un dixième dans le deuxième secteur. Ça nous aurait mis 11e, on n'aurait pas pu faire la Q3, mais c'est toujours un peu ennuyant de perdre du temps comme ça. Je ferai mieux demain, et les points se marquent dimanche."

Quant à Esteban Ocon, il a estimé avoir réalisé la meilleure performance possible. "Après nous être extirpés de la Q1, nous avons connu une dernière tentative difficile en Q2 en finissant douzièmes, manquant de justesse une place en Q3", a relaté l'Ébroïcien. "J’ai l’impression que nous avons tout optimisé aujourd’hui et nous avons tout donné. Je suis convaincu que des opportunités se présenteront en course dimanche."

L'an passé, Fernando Alonso et Esteban Ocon avaient offert la cinquième et la huitième place du Grand Prix à Alpine après s'être élancés respectivement 17e et 16e à la suite d'un sprint qui avait dégénéré entre les deux pilotes. Ocon et Gasly auront fort à faire pour obtenir un tel résultat dimanche, d'autant qu'ils ont tous deux écopé d'une pénalité de deux places sur la grille de départ pour ne pas avoir respecté les consignes de la direction de course à la sortie des stands.