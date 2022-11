Alonso furieux, Ocon en feu : le torchon brûle chez Alpine

Charger le lecteur audio

Le week-end du Grand Prix du Brésil avait bien commencé pour Alpine, avec Esteban Ocon et Fernando Alonso sixième et septième sur la grille de départ du sprint après avoir réalisé des performances intéressantes tout au long des qualifications – Alonso était troisième en Q1 puis sixième en Q2.

Cependant, cette course de 100 km aurait difficilement pu connaître un pire scénario pour les bolides bleus, qui se sont accrochés à deux reprises au premier tour – d'abord au virage 4, qu'ils ont abordé côte à côte, avec des dégâts non négligeables sur le ponton d'Ocon, puis dans la ligne droite des stands, où Alonso a percuté son coéquipier par l'arrière. "J'ai perdu l'aileron avant, grâce à notre ami", s'est exaspéré l'Ibère à la radio avec une pointe de sarcasme, alors que le Français, lui, n'avait même pas conscience qu'un accrochage venait de se produire.

Ma voiture au moins était très rapide. De son côté, c'était un petit peu plus lent tout le week-end... Fernando Alonso sur Esteban Ocon

Alonso a été contraint de rentrer au stand, ce qui est rédhibitoire lors d'un sprint, tandis qu'Ocon a lentement mais sûrement dégringolé au classement pour finir 18e, à trois places de son aîné.

"J'ai pris un bon départ ; j'essayais de me battre avec les McLaren devant, j'essayais de faire l'intérieur à Norris, Fernando était à l'extérieur, nous nous sommes touchés, et à partir de là ma course était finie", regrette le tricolore. Son coéquipier renchérit : "C'est loin d'idéal de se toucher au premier tour lors d'une course sprint, car la course est trop courte pour surmonter le déficit de l'arrêt au stand. Même si la voiture était super aujourd'hui avec le rythme, la course était trop courte pour remonter."

Fernando Alonso (Alpine) avec un aileron avant légèrement endommagé après les accrochages avec son coéquipier

Ces deux accrochages restent en travers de la gorge d'Alonso, qui n'hésite pas à pointer du doigt à la fois le pilotage et les performances de son coéquipier : "J'ai été très proche du mur à plusieurs reprises cette année – à Djeddah, à Budapest aussi, je me rappelle. Quand nous prenons le départ trop près l'un de l'autre, il semble que cela se produise, cette défense en course. C'est comme ça, nous n'y pouvons rien."

"J'étais triste que nous ne marquions pas de points aujourd'hui, car ma voiture au moins était très rapide. De son côté [à Ocon, ndlr], c'était un petit peu plus lent tout le week-end, mais de mon côté, nous avons perdu une opportunité."

J'ai juste envie d'aller à Abu Dhabi et de tester la voiture verte Fernando Alonso

Et clairement, l'esprit d'Alonso n'est plus à Enstone. Lorsqu'il lui est demandé s'il va discuter de ces incidents avec son partenaire, il répond : "Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Encore une course, l'année prochaine va être différente." Et le double Champion du monde d'ajouter : "J'ai juste envie d'aller à Abu Dhabi et de tester la voiture verte, c'est ça mon principal objectif maintenant."

En attendant, il y a une quatrième place à aller chercher au championnat des constructeurs, et McLaren a encore réduit l'écart aujourd'hui grâce aux deux points inscrits par Lando Norris, septième. Il n'y a plus que cinq longueurs entre les deux écuries, et les McLaren seront bien mieux placées sur la grille de départ demain, avec Daniel Ricciardo onzième pour sa part.

"La seule chose à laquelle je pense pour l'instant, c'est vraiment à quel point c'est malheureux pour l'équipe, nous nous sommes bien qualifiés hier, nous sommes derrière aujourd'hui et nous allons devoir travailler tous ensemble pour remonter demain car il va être crucial que nous marquions des points", souligne Ocon. Et ça s'annonce compliqué, car sa monoplace a pris feu après la course. "Toute la carrosserie est endommagée, de ce que j'ai vu. Je ne sais pas quelles sont les conséquences", déplore le Normand.

Quant à Alonso, il a affiché un excellent rythme après son arrêt au stand – il n'a perdu que neuf secondes sur Russell, ce qui aurait pu le placer dans la lutte pour la sixième place, de manière certes très hypothétique. Il fait donc preuve d'optimisme. "Au niveau des points positifs, nous partons 15e demain, nous avons de bonnes chances de marquer de gros points car la voiture était étonnamment rapide aujourd'hui." Le double Champion du monde a donc l'intention d'être "créatif avec la stratégie" et espère finir sixième ou septième.

Propos recueillis par Adam Cooper