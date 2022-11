Alonso pénalisé pour l'accrochage avec Ocon, Alpine serre la vis

Charger le lecteur audio

Les esprits se sont échauffés et le le carbone a volé dans le clan Alpine lors du sprint du Grand Prix de São Paulo. Esteban Ocon et Fernando Alonso sont allés deux fois au contact dans le premier tour de cette course de 100 kilomètres, ce qui a endommagé leurs voitures et ainsi réduit à néant tout espoir de points.

Le deuxième incident entre les hommes a fait le plus parler : celui-ci s'est produit à haute vitesse, dans la ligne droite des stands, au moment où Alonso tentait de dépasser son coéquipier. Cela s'est conclu par un accrochage ayant supprimé une partie de l'aileron avant de l'Espagnol, et les commissaires ont sévi.

Jugé responsable de la collision, Alonso a été pénalisé de cinq secondes, ce qui le renvoie à la 18e place du classement, et a écopé de deux points de pénalité sur sa licence, soit un total de six unités au cours des douze derniers mois.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 14 (Fernando Alonso), le pilote de la voiture 31 (Esteban Ocon), le représentant de l'équipe et ont examiné les preuves vidéo et télémétriques", est-il indiqué dans un communiqué de la FIA.

"Alonso a entamé un dépassement sur la voiture 31 au virage 15. L'équipe a noté qu'Ocon était anormalement lent en raison des dégâts aérodynamiques dus à l'incident du virage 4, cependant les commissaires ont déterminé par la télémétrie qu'Ocon roulait à une vitesse similaire à celle d'autres voitures hors de l'aspiration au même endroit de la piste. Alonso, cependant, était significativement plus rapide puisqu'il était dans l'aspiration et, comme il l'a admis lors de l'audience, a légèrement mal évalué le moment de se s'écarter avant de percuter Ocon par l'arrière, son aileron avant heurtant le pneu arrière d'Ocon."

"Les commissaires ont estimé qu'Alonso était entièrement responsable de l'accrochage, qui était dangereux à cette vitesse et à cet endroit de la piste."

La prestation des pilotes Alpine a fortement déçu Otmar Szafnauer. Après la course, le directeur d'équipe a rappelé à l'ordre ses hommes : "Franchement, Esteban et Fernando se doivent de faire du meilleur travail [...] en évitant ce genre d'incidents sur la piste et en compromettant le résultat de l'équipe. Aujourd'hui, les deux pilotes ont laissé tomber l'équipe. J'attends plus d'eux demain."