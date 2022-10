Gestion des pneus, double arrêt : le calvaire de Russell à Suzuka

Charger le lecteur audio

Avant d'embarquer dans la tournée asiatique de la F1, George Russell n'avait jamais vu l'arrivée d'un Grand Prix au-delà du top 5 cette saison. Mais le pilote Mercedes a essuyé deux douloureux revers à Singapour et au Japon, terminant dernier à Marina Bay puis inscrivant les quatre points de la huitième place à Suzuka.

Touché par des problèmes de freins lors des deux épreuves, Russell a également dû composer avec des pneumatiques capricieux au GP du Japon, transformant sa course en une pénible gestion. "C'était vraiment une course de gestion des pneus", a-t-il résumé. "Je n'ai probablement jamais autant géré les pneus dans une course de F1. Étant donné que c'était mouillé, c'est assez surprenant. Ça parachève deux mauvaises courses, pour diverses raisons. Nous devons faire le point et voir ce qui s'est passé."

Russell aurait toutefois pu prétendre à un meilleur résultat sans une stratégie l'ayant contraint à changer ses pneus dans le même tour que Lewis Hamilton. Puisqu'il évoluait à quelques secondes de son coéquipier, le #63 a perdu de précieuses secondes dans la pitlane, passant ainsi de la septième à la onzième position une fois la salve d'arrêts terminée. À l'inverse, Hamilton n'a perdu aucune place après son arrêt.

"Je savais que tout le monde allait s'arrêter et que nous allions perdre beaucoup de temps en enchaînant [les arrêts], parce que tout le monde était en file indienne [dans les stands]", a affirmé Russell, interrogé par Motorsport.com. "Je pense que j'aurais pu faire un tour de plus. Je ne sais pas à quelle position Fernando est sorti des stands [la huitième, ndlr], mais j'étais juste derrière lui [avant mon arrêt], j'étais plus rapide que lui, et je me serais arrêté au stand dans le même tour que lui. J'ai probablement perdu dix secondes dans la voie des stands." En réalité, l'Anglais n'a laissé filer qu'environ quatre secondes sur Alonso dans l'affaire.

Frustré par l'arrêt simultané, en témoigne le message radio indiquant à son équipe qu'il s'agissait de "la pire décision", Russell est malgré tout parvenu à réintégrer le top 10 au prix de dépassements osés et a franchi la ligne d'arrivée sept secondes après Hamilton. Le septuple Champion du monde a passé l'intégralité de sa course dans le diffuseur d'Esteban Ocon, sans réussir à le dépasser malgré la supériorité de sa machine.

Bien que la F1 ait introduit une nouvelle réglementation cette saison pour faciliter les dépassements, Russell a estimé que le contraire se produisait lorsque les monoplaces nouvelle génération sont privées du DRS.

"Je pense que c'est difficile pour tout le monde", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas comment a été la course dans son ensemble mais sans DRS, on ne peut pas doubler avec ces F1. Peut-être qu'il faudra repenser à l'avenir à la façon dont on prend l'avantage lorsque l'on est à moins d'une seconde [de la voiture de tête]."

Avec Adam Cooper