Russell "convaincu" que son avenir sera scellé prochainement

Au sujet des rumeurs sur le coéquipier de Lewis Hamilton pour la saison 2022, le nom de George Russell ne cesse d'être cité. Membre du programme des jeunes pilotes de Mercedes depuis 2017, le Britannique a signé plusieurs belles performances avec Williams ces derniers temps et a impressionné au Grand Prix de Sakhir 2020, en remplaçant au pied levé un Hamilton touché par le COVID. De plus, les récents résultats de Valtteri Bottas, le coéquipier actuel du septuple Champion du monde, ne sont pas mirifiques.

Le Grand Prix de Hongrie, disputé ce week-end, marque la dernière course avant la pause estivale de quatre semaines, une période où la plupart des accords entre pilotes et équipes sont passés. Il y a peu, Russell avait fait part de son envie qu'une décision soit prise avant le début de cette pause or, lorsqu'il a été interrogé à nouveau dans le paddock du Hungaroring, le pilote Williams a révélé que la situation n'avait pas progressé. "Je suppose qu'il y aura une décision prise pendant la pause estivale", a commenté le pilote.

"Si quelque chose est annoncé en ce qui concerne mon avenir, c'est un autre sujet. Ce n'est jamais un processus simple pour un pilote ou une équipe. Je suis sûr qu'une décision sera prise cet été, mais quand sera-t-elle annoncée ? Ce week-end, je suis seulement concentré sur le fait de m'amuser et d'essayer de marquer quelques points."

Hamilton est favorable au maintien de Bottas chez Mercedes, les deux hommes entretenant une bonne relation depuis que le Finlandais a rejoint l'écurie en 2017 à la suite de la retraite de Nico Rosberg. La cohabitation entre l'Allemand et le Britannique avait vite tourné au vinaigre lorsque les deux hommes s'étaient mis à se battre pour le championnat au début de l'ère turbo hybride. Mais si ses "ambitions" de remporter le titre mondial sont "parfaitement claires", Russell a assuré qu'il ne ferait pas passer cet objectif personnel avant les besoins de son équipe.

"Je veux devenir Champion du monde de Formule 1, mais je ne ferais jamais passer mon propre agenda ou mes propres objectifs avant ceux de l'équipe, peu importe qui est mon coéquipier", a-t-il expliqué. "Et c'est la même chose ici, chez Williams, aujourd'hui. Je ne ferais jamais rien pour nuire à ma relation avec mon coéquipier. Pour être en mesure d'atteindre vos propres objectifs, vous avez besoin que l'équipe fonctionne parfaitement. Si l'équipe réussit, alors, en tant que pilote, vous avez une chance. Mais comme je l'ai dit, je ne mettrai jamais mes objectifs personnels au-dessus de tout."

Capito souhaite un volant Mercedes pour Russell

George Russell a disputé 47 Grands Prix pour Williams depuis la saison 2019. Et même si le Britannique n'a pas été l'auteur du meilleur résultat de l'équipe sur ces trois dernières années (l'honneur revenant à Robert Kubica avec une dixième place au Grand Prix d'Allemagne 2019), il a réalisé d'excellentes performances en course et en qualifications. Le pilote a notamment signé le huitième temps des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, malgré une monoplace pointant à l'avant-dernière place du classement général.

Le transfert de Russell chez Mercedes serait donc une énorme perte pour Williams. Pourtant, Jost Capito aimerait que Russell ait la chance d'impressionner ses pairs chez Mercedes. Le directeur d'équipe a ajouté que quelle que soit la décision prise par son pilote, Williams le soutiendrait.

"Je veux que George obtienne ce volant [chez Mercedes], parce qu'il est au moment de sa carrière où il peut évoluer dans une équipe de pointe et se battre pour le championnat", a affirmé l'Allemand. "Je ne retiendrai jamais un pilote s'il avait ce genre d'opportunité. Du côté de l'équipe, bien sûr que nous aimerions le garder. Mais s'il va chez Mercedes, il aura tout notre soutien."

Avec Christian Nimmervoll et Luke Smith