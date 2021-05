Hamilton sur les rumeurs : Laissez Bottas tranquille !

C'est le Daily Mail qui a lancé la rumeur d'un remplacement de Valtteri Bottas par George Russell (protégé de Mercedes) dès la mi-saison, citant les propos qu'aurait tenus anonymement un ingénieur de l'écurie, selon lesquels un certain mécontentement règnerait à Brackley concernant les performances du Finlandais. Il n'en fallait pas davantage pour susciter l'intérêt du paddock, dans un contexte où Bottas est régulièrement dominé par Lewis Hamilton depuis le début de leur partenariat en 2017. Il n'a d'ailleurs marqué que 32 points lors des trois premiers Grands Prix de la saison 2021, contre 69 à l'actif de son coéquipier.

Bien entendu, le nordique a promptement démenti cette rumeur, qu'il a qualifiée de "conneries", et Hamilton n'a pas tardé à prendre sa défense : "D'après mon expérience, d'après la relation que j'ai avec Valtteri évidemment, je pense qu'il est un coéquipier génial, comme je l'ai toujours dit. Pour être vraiment honnête, je pense que nous avons le meilleur line-up actuel au niveau des objectifs et de l'équilibre au sein de notre équipe, ainsi que des connaissances générales permettant de faire avancer notre voiture."

"Écoutez, à un moment ça va changer, ça va évoluer. Je ne vais pas rester ici éternellement, Valtteri ne va pas rester ici éternellement, mais pour l'instant, je pense que nous avons constamment obtenu les résultats au fil des années et que nous continuons de le faire. Valtteri s'est qualifié en pole à la dernière course. [L'Espagne] n'est que la quatrième manche. Je pense qu'il faut que les gens le laissent tranquille et le laissent se concentrer sur ce qu'il fait."

Hamilton a par ailleurs démenti une autre rumeur, celle selon laquelle Russell et lui auraient été en froid après la remarquable performance du jeune Anglais lorsqu'il a remplacé son aîné lors du Grand Prix de Sakhir 2020 ; Russell avait longtemps joué la victoire avant d'être victime d'une bévue de Mercedes dans les stands et d'une crevaison.

"Notre relation reste intacte à 100%. Elle est exactement comme avant", déclare le septuple Champion du monde, dont le discours sur ce sujet est similaire à celui de son cadet. "J'espère que vous voyez avec le message que j'ai posté [sur les réseaux sociaux] juste après son accident à Imola que je le soutiens toujours. Il est dans sa propre aventure, mais c'est quelqu'un de super et il a fait un excellent travail quand il est venu dans l'équipe. Il va continuer de faire du bon travail. Pas de problème, donc."

Le message auquel Hamilton fait référence est le suivant, en réponse au mea culpa de Russell après son accrochage avec Bottas : "La force vient de la vulnérabilité. Si l'on ne commet pas les erreurs, on ne tire jamais les leçons. Respect à toi d'avoir assumé ta responsabilité."

Rappelons que Hamilton et Bottas sont tous deux en fin de contrat au terme de la saison 2021, même si le Britannique a fait part de son envie de rester. Russell, quant à lui, est un candidat évident au baquet du Finlandais.