Russell : La "magie" vient du dessous de la Mercedes, pas des pontons

Après un début de saison difficile avec un seul podium en six Grands Prix, Mercedes a signé en Espagne un spectaculaire résultat en s'affichant clairement comme la seconde force du plateau, toujours loin derrière Red Bull, et en signant un double podium.

L'écurie a récemment mis fin à son concept "zéro ponton" qui avait cours depuis le début de la saison 2022, avec l'arrivée en deux temps d'un package d'évolutions. Si, sur l'atypique tracé de Monaco, il a été difficile de pleinement tirer parti de la nouvelle carrosserie, du nouveau plancher et des nouvelles suspensions avant, la piste de Barcelone a au contraire semblé démontrer un potentiel intéressant pour cette nouvelle version de la W14, qui disposait notamment en Catalogne d'un diffuseur revu.

Toutefois, pour George Russell, troisième après être parti 12e, les pontons ne sont pas forcément les principaux artisans de ce regain de performance qu'il faudra confirmer ailleurs. Comme il l'avait déjà fait auparavant, il insiste sur le rôle joué par la partie (normalement) cachée de la monoplace, à savoir le dessous de son plancher et les tunnels Venturi, dans la performance globale.

Interrogé par Sky Sports sur les raisons pour lesquelles l'équipe n'avait pas modifié sa philosophie aérodynamique plus tôt, Russell a répondu : "Ce ne sont pas les pontons qui font la différence. C'est peut-être un facteur, mais la magie ne vient pas des pontons. Nous avons apporté ce design à la voiture pour, en quelque sorte, l'écarter. La magie opère sous la voiture, au niveau du plancher. C'est la même chose pour toutes les équipes."

George Russell, Mercedes F1 W14

Russell est allé jusqu'à plaisanter sur le fait qu'une Red Bull RB19 sans ponton serait capable de permettre à Max Verstappen de l'emporter avec la même avance que dimanche dernier. "Je suis sûr que Red Bull pourrait ne pas avoir de pontons sur sa voiture et quand même être les plus rapides. C'est un peu plus complexe que cela, mais je suis néanmoins très heureux du travail accompli par l'équipe et de la confirmation que les mesures que nous avons prises vont dans la bonne direction."

"J'étais convaincu que nous pouvions gagner des places [à Barcelone]. Le rythme de course était vraiment solide grâce à ces améliorations. J'étais très déçu par le résultat des qualifications, mais je pense que c'est la preuve qu'il faut continuer à y croire. C'était un nouveau jour, et de nouvelles opportunités s'offraient à nous. Nous avons coché toutes les cases. La voiture était rapide, il y a eu de beaux dépassements, c'était une course très agréable."

Avec Matt Kew