Russell et Mercedes ont testé les pneus 18 pouces

Débutant en Formule 1 cette saison chez Williams, avec qui il poursuivra en Grand Prix l'an prochain, George Russell a retrouvé le volant d'une Mercedes quelques jours seulement après avoir participé aux tests Pirelli de fin de saison avec l'écurie allemande. Cette fois-ci, il s'agissait d'une session de deux jours consacrée aux futurs pneus 18 pouces, qui entreront en vigueur lors de la saison 2021.

Mercedes fournissait donc une monoplace adaptée pour monter des roues de cette dimension, à bord de laquelle le pilote britannique a parcouru plus de 200 tours sur les deux journées. Avec des conditions météo idéales et une bonne vingtaine de degrés dans l'air, Russell a couvert 100 tours dimanche et 118 ce lundi, offrant à Pirelli une précieuse récolte de données.

Il s'agissait du troisième roulage de ce type, après ceux organisés par Pirelli avec Renault et McLaren sur le Circuit Paul Ricard. Sergey Sirotkin s'était chargé de ces tests pour l'écurie française, tandis que Carlos Sainz et Lando Norris s'étaient partagé le travail pour la structure de Woking.

Pirelli poursuivra évidemment le programme de développement des futurs pneus 18 pouces en 2020, avec un programme d'essais plus dense puisqu'il comptera un total de 25 journées de roulage et mettra à contribution les dix écuries du plateau. Celles-ci se retrouveront à Abu Dhabi dans près d'un an pour la validation définitive des pneus 2021.