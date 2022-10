Russell estime que Mercedes doit viser le podium à Mexico

Charger le lecteur audio

Après avoir dû laisser sa place à Nyck de Vries lors des Essais Libres 1, dans le cadre de l'obligation réglementaire pour chaque écurie d'aligner deux fois dans l'année un rookie à la place de chacun des titulaires, George Russell a pu retrouver la Mercedes W13 lors des EL2 au Grand Prix de Mexico. Le Britannique a bénéficié, contrairement aux pilotes qui avaient déjà roulé en EL1, de 45 minutes avec les pneus 2022 avant de devoir passer aux gommes pour le travail de Pirelli sur 2023.

Dans ces conditions, il a logiquement signé le meilleur temps de la séance, devant deux autres pilotes qui étaient absents de la Q1 à savoir Yuki Tsunoda et Esteban Ocon, mais Russell a tout de même entrevu un très bon potentiel pour son équipe sur le tracé de l'Autodromo Hermanos Rodriguez. "Aujourd'hui, c'était l'un de nos meilleurs vendredis, si ce n'est le meilleur de l'année jusqu'à présent : la voiture fonctionne bien et on se sent bien sur ce circuit", a-t-il déclaré.

"Le rythme était relativement élevé, mais nous connaissons les défis de ce circuit. Pour les qualifications, la difficulté sera de mettre les pneus dans la bonne fenêtre sur un seul tour. Et le dimanche, il sera difficile de gérer les températures du moteur et des freins. Un podium devrait être possible ce week-end, c'est donc ce que nous visons."

"Ne pas avoir des EL2 normaux, où nous pouvons évaluer la performance de nos rivaux sur les longs runs, ne nous permet pas de comprendre où se trouvent nos concurrents et cela peut constituer un vrai problème si nous avons des difficultés avec les températures des pneus pendant la course. Nous avons tiré des enseignements très utiles sur la gestion de la température des pneus pour l'année prochaine et nous allons travailler dur cette nuit car ce ne sera pas un week-end simple, c'est certain."

Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, a de son côté ajouté : "D'après ce que nous pouvons dire, la voiture fonctionne bien, aussi bien sur un seul tour que sur les longs relais. L'équilibre n'est pas parfait, donc il y a des domaines sur lesquels nous devons travailler [d'ici les EL3, mais c'est un démarrage correct sur ce qui est normalement un circuit très difficile."