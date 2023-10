Russell pénalisé sur la grille du Sprint à Austin

Convoqué par les commissaires à l'issue du shootout du Grand Prix des États-Unis, George Russell n'a pas échappé à la sanction qui le menaçait. Le pilote Mercedes a été jugé responsable d'avoir gêné Charles Leclerc lors de la SQ1 et, même si cela n'a finalement pas privé le Monégasque de passer en SQ2 puis de se classer deuxième, la pénalité prévue pour ce type d'infraction est tombée.

Immédiatement après l'incident, Charles Leclerc a lui-même interpellé son équipe et la direction de course en lançant à la radio, sans ambiguïté : Et une pénalité pour M. Russell, merci !".

Lors du Sprint, dont le départ sera donné à minuit, George Russell reculera de trois places sur la grille. Initialement classé huitième, il s'élancera donc depuis la 11e place, permettant par la même occasion à Alexander Albon, Pierre Gasly et Daniel Ricciardo de tous gagner une position.

Le pilote britannique a déploré "une séance décousue" au micro de Sky Sports. "On a eu un problème avec la radio, tous les ingénieurs parlaient et je les entendais pendant mes tours rapides, et j'avais l'impression qu'ils me parlaient, c'était perturbant."

Le rapport des commissaires, parmi lesquels siège ce week-end Derek Warwick, détaille : "La voiture n°63 est entrée dans les deux derniers virages en préparant son tour rapide à la fin de la SQ1, alors que la voiture n°16 se rapprochait rapidement", détaille "L'équipe a informé le pilote quelques secondes auparavant pour lui dire qu'une voiture approchait, mais il n'y a pas eu d'information supplémentaire juste avant l'entrée dans le virage 19 de la voiture n°63, avec la voiture n°16 juste derrière. La voiture n°63 ne s'est pas écartée de la trajectoire de course, ni dans le virage 19 ni après, et a donc gêné de manière évitable la voiture n°16."

"Les commissaires notent qu'en dépit de toute information venant de l'équipe, il est de la responsabilité du pilote de s'assurer qu'aucune autre voiture n'est inutilement gênée."