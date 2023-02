Russell révèle ses deux faiblesses à pallier en 2023

Charger le lecteur audio

Après trois saisons convaincantes chez Williams, George Russell a été promu par Mercedes au rang de titulaire en 2022, la marque à l'étoile l'ayant pris sous son aile cinq ans plus tôt. Le Britannique a impressionné en devançant son coéquipier septuple Champion du monde au classement général, lançant sa saison par une série de neuf Grands Prix consécutifs dans le top 5 et signant la seule pole position et la seule victoire de l'année pour l'écurie.

Or, malgré ces performances encourageantes par rapport à Lewis Hamilton, il semble que ce ne soit qu'un début. "J'ai encore une marge de progression, et cela me met vraiment en confiance, car j'avais quand même le sentiment d'évoluer à un très haut niveau, tout en sachant que j'en ai bien davantage sous le coude", affirme Russell à l'occasion de la présentation de la Mercedes W14.

"Je pense que le principal objectif est probablement la gestion des pneus : je trouvais que Lewis savait très bien tirer le meilleur des relais, et des pneus sur un relais. Avoir fait cette année en étant son coéquipier, en voyant certaines de ses caractéristiques, m'a été vraiment, vraiment bénéfique. Je pense que j'avais beaucoup à apprendre dans ce domaine, et il me reste beaucoup à venir."

Russell désigne donc la gestion des pneus comme l'une de ses faiblesses, et l'autre est purement mentale : il a tiré les conclusions des quelques fautes de pilotage commises l'an passé. "À vrai dire, les choses dont j'ai le plus appris sont toujours ces courses difficiles, celles où j'ai échoué ou manqué de performance – tout est relatif."

"À vrai dire, avec le recul, je dirais que c'était principalement parce que j'en faisais trop, et c'est une grande leçon que j'ai tirée : parfois, attaquer à outrance n'apporte pas un meilleur résultat. Il faut avoir une approche très disciplinée pour savoir à quel point pousser."

"C'est comme si on va à la salle de sport tous les jours et qu'on fait un développé-couché maximal chaque jour : on va finir par se blesser, et ce n'est pas la manière la plus efficace de se muscler. C'est représentatif du sport auto. Si l'on pilote la voiture avec agressivité en la poussant au-delà de la limite à chaque tour, ce n'est pas la manière la plus rapide de piloter."