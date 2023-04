Russell : Révolutionner la Mercedes W14 "reste vraiment nécessaire"

Charger le lecteur audio

Il y avait du mieux pour Mercedes à Melbourne. Après avoir accusé six dixièmes de déficit sur la pole position au Bahreïn et à Djeddah, les Flèches d'Argent de George Russell et Lewis Hamilton n'étaient qu'à respectivement 0"236 et 0"372 du chrono de Max Verstappen au Grand Prix d'Australie.

Par la suite, les deux Britanniques se sont emparés de la tête de l'épreuve au premier tour, même s'ils ne sont pas parvenus à la conserver bien longtemps – Russell a été piégé par le premier drapeau rouge avant d'être trahi par son unité de puissance, tandis que Hamilton a été aisément doublé par Verstappen peu après le premier restart.

La performance de Mercedes était néanmoins encourageante, et d'après Russell, c'est dû à une nouvelle approche au niveau des réglages. "Je pense que ces deux derniers week-ends, nous avons vraiment mis la voiture dans une super bonne fenêtre, en nous éloignant un petit peu de ce que nous disaient nos simulations", explique le jeune Anglais. "C'est peut-être une raison pour laquelle le rythme était si mauvais à Bahreïn."

"Avec les connaissances que j'ai désormais, nous aurions probablement pu avoir la voiture dans une fenêtre très différente de Bahreïn pour avoir plus de performance. Nous devons étudier et comprendre pourquoi les simulations nous disent une chose et nous allons dans une direction légèrement différente."

Ce gain de performance ne motive toutefois pas Mercedes à persévérer avec le concept actuel de la W14, qui inclut mais ne se résume pas à l'approche zéro ponton. La marque à l'étoile a elle-même reconnu avoir été influencée par la victoire de Russell au Brésil l'an dernier, sans quoi elle n'aurait pas forcément accordé autant de confiance à ce concept dont le potentiel paraît finalement limité selon ses ingénieurs. Il s'agit donc de révolutionner la monoplace, et les premières évolutions sont prévues pour Imola, fin mai.

"Ça reste vraiment nécessaire", estime Russell. "Les gains que nous voyons actuellement en soufflerie vont apporter de la performance en bonne quantité. Et le fait est que nous sommes là pour gagner. Nous ne sommes pas là pour nous contenter d'être les meilleurs des autres, ou une demi-seconde derrière Red Bull. Notre bataille est avec Red Bull et, certes, nous étions peut-être plus rapides que Ferrari et Aston ce week-end, mais nous restons loin de ce que nous voulons être."

Propos recueillis par Filip Cleeren

