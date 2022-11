Russell "sans voix" après sa première victoire en F1

Charger le lecteur audio

La 81e tentative aura été la bonne pour George Russell. Le Britannique, passé tout près de la victoire au Grand Prix de Sakhir 2020, a enfin franchi la ligne d'arrivée en vainqueur ce dimanche à São Paulo. Parti en première position après avoir remporté le sprint, le pilote Mercedes n'a pas tremblé pendant les 71 tours de course, malgré les nombreux rebondissements.

Russell a notamment dû gérer deux périodes de voiture de sécurité, dont une en toute fin d'épreuve ayant replacé Lewis Hamilton directement dans ses échappements.

"Je sentais que j'avais le contrôle [sur la course], Lewis était super rapide et quand j'ai vu la voiture de sécurité, je me suis dit : 'Oh mon dieu, ça va être une fin de course très difficile". Il m'a mis une très grosse pression mais je suis très heureux de repartir avec la victoire", a commenté Russell, les yeux remplis de larmes, en sortant de sa voiture.

Russell s'est épanché sur sa première victoire en catégorie reine et ce qu'elle signifiait pour lui. "Quelle sensation incroyable, un grand merci à toute l'équipe d'avoir rendu cela possible. Cette saison a été riche en émotions", a-t-il ajouté.

"Je suis sans voix. Dans le tour de rentrée au stand, tous ces souvenirs me sont revenus : mes débuts en karting avec ma mère et mon père, tout le soutien que j'ai reçu de la part du reste de ma famille, de ma petite amie, de mon entraîneur, de mon manager. Et puis évidemment, des gens comme Gwen [Lagrue, responsable du programme junior de Mercedes], qui m'a donné la chance d'intégrer le programme Mercedes, James Vowles [responsable de la stratégie] et Toto [Wolff, directeur d'équipe]. La liste est sans fin. Je les remercie infiniment et je suis très fier."

La première victoire de Russell est aussi la première de Mercedes cette saison. L'écurie allemande a ainsi mis fin à une série de 21 Grands Prix sans succès, une première depuis les saisons 2012-2013. Et la deuxième place de Lewis Hamilton rend cette performance encore plus savoureuse pour la marque à l'étoile.

"Félicitations à George, il a fait une course incroyable aujourd'hui et d'excellentes qualifications hier [Hamilton parle du sprint, ndlr], donc il mérite vraiment [la victoire]", a indiqué Hamilton. "Pour mon équipe, je suis si fier de tout le monde à l'usine et [sur le circuit], c'est un résultat incroyable. Nous avons travaillé très dur tout au long de l'année pour obtenir un doublé, pour obtenir une victoire, donc tout le monde le mérite énormément. Un grand merci."

La course de Hamilton a été particulièrement agitée, notamment en raison d'un accrochage avec Max Verstappen en début de course. Les deux hommes sont entrés en contact dans le S de Senna, Verstappen cherchant à dépasser Hamilton par l'intérieur. L'incident a valu cinq secondes de pénalité au double Champion du monde en titre.

Interrogé sur cet affrontement, Hamilton a laconiquement répondu : "Vous savez comment c'est avec Max."