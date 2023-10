Russell tacle les amendes "indécentes" à 1 M€ permises par la FIA

La dernière réunion du Conseil mondial du Sport automobile, ce jeudi, a engendré une décision sur le montant maximal des amendes, qui a été quadruplé pour les acteurs du monde de la Formule 1, passant de 250 000 € à un million d'euros. Dans les faits, de telles sanctions ne sont infligées qu'extrêmement rarement, mais c'est suffisant pour susciter l'inquiétude du côté des pilotes – notamment en ce qui concerne George Russell, directeur du GPDA (Association des Pilotes de Grand Prix).

"Je trouve ça assez ridicule qu'un pilote puisse recevoir une amende d'un million d'euros", lance Russell. "Lors de ma première année en Formule 1, j'avais un salaire à cinq chiffres et j'ai perdu une somme à six chiffres cette année-là en payant mon entraîneur, les vols, un assistant. Et c'est probablement le cas pour 25% de la grille. On fait ce qu'on aime, alors on ne se plaint pas de ça. Mais si l'on prend un pilote qui va probablement perdre plus de 100 000 € d'ici la fin de l'année à cause des investissements qu'il doit faire et qu'on lui donne une amende d'un million, que va-t-il se passer ?"

Le sujet va-t-il être abordé lors du briefing des pilotes ce vendredi ? "C'est sûr", répond le pensionnaire de Mercedes. "Aucun doute là-dessus. On veut juste de la transparence, on veut juste comprendre. Ces amendes sont déjà en train de partir en vrille : Verstappen prend une amende de 50 000 € pour avoir touché une voiture, Lewis prend une amende de 50 000 € [pour avoir traversé la piste]. On dirait que ces chiffres sortent de nulle part. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes mondiaux majeurs en ce moment, avec une grande pauvreté dans le monde entier, comment une fédération peut-elle inventer ces sommes à six ou sept chiffres ?"

George Russell (Mercedes)

"On a déjà demandé à la FIA de nous dire comment ces amendes sont utilisées, pour quelles causes. Elles doivent être réinvesties aux premiers échelons. Mais jusque-là, on n'a pas eu de réponse à ce sujet. S'ils sont véritablement convaincus qu'une amende d'un million d'euros est méritée et qu'elle va être réinvestie dans le sport, alors peut-être qu'un des pilotes qui gagnent beaucoup paiera volontiers cette amende. Mais ça paraît indécent."

Le son de cloche est similaire du côté des autres pilotes, Hamilton abondant dans le sens de son coéquipier : "Concernant ces choses-là, on doit vraiment penser au message que cela envoie à ceux qui regardent. S'ils donnent une amende d'un million, assurons-nous que 100% de celle-ci est consacré à une cause. Il y a beaucoup d'argent dans toute cette industrie et nous pouvons faire largement davantage afin d'améliorer l'accessibilité, la diversité et les opportunités pour ceux qui n'ont habituellement pas la chance d'intégrer un tel sport. C'est la seule manière dont ils me prendront ce million."

Quant à Verstappen, qui garde en mémoire le souvenir de sa sanction pour avoir posé la main sur l'aileron arrière de la Mercedes de Hamilton en 2021, il s'esclaffe : "Si toucher l'aileron arrière vaut 50 000, alors j'aimerais savoir ce qui vaut un million !"

Propos recueillis par Filip Cleeren et Matt Kew