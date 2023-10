Lourde amende pour Hamilton suite à une situation "très dangereuse"

De héros à zéro en une fraction de seconde : c'est ce qu'a vécu Lewis Hamilton au Grand Prix du Qatar, où il a pris le meilleur envol avec ses pneus tendres et a tenté de faire l'extérieur à Max Verstappen et à George Russell dans le premier virage. Las, il a été un peu trop ambitieux et n'a pas laissé suffisamment de place pour les deux monoplaces à l'intérieur, provoquant un accrochage avec la Flèche d'Argent de son coéquipier. Le septuple Champion du monde a été contraint à l'abandon sur-le-champ.

"Je me suis fait sortir par mon propre coéquipier", a déclaré Hamilton à chaud à la radio, avant d'adopter la position inverse après avoir vu les images : il a endossé l'entière responsabilité de ce qu'il a défini comme un incident de course. Les commissaires de course semblent avoir adopté un point de vue similaire, puisqu'il ont décidé de ne pas sanctionner le Britannique pour cette manœuvre quelque peu hasardeuse.

"Les voitures 44, 63 et 1 ont abordé le premier virage à trois de front", relate le communiqué des commissaires. "La voiture 44 essayait de dépasser la voiture 63 par l'extérieur. En tournant, la roue arrière droite de la voiture 44 est entrée en contact avec l'extrémité avant gauche de la voiture 63, envoyant la voiture 44 hors piste en tête-à-queue. La voiture 63 est également partie en tête-à-queue mais a pu continuer la course par la suite."

"Bien que l'on puisse argumenter que la voiture 44 était majoritairement responsable, les commissaires prennent en compte le fait que l'incident s'est produit au premier tour et que plusieurs voitures étaient impliquées, et déterminent que l'incident est considéré comme un incident typique du premier virage au premier tour, et qu'aucun pilote n'est complètement responsable. Par conséquent, aucune sanction n'est infligée."

Lewis Hamilton (Mercedes) après son abandon

En revanche, Hamilton s'est attiré les foudres de la direction de course pour son comportement à la suite de l'accident, puisqu'il a traversé la piste sans y avoir été préalablement autorisé par un commissaire de piste. Or, c'est interdit pour des raisons de sécurité évidentes.

"Après s'être accidenté au premier tour, le pilote de la voiture 44 a abandonné sa voiture dans les graviers et est rentré au stand en courant", indique le communiqué des commissaires. "Il a ainsi traversé la piste, alors que la séance était en cours, et atteint la section intérieure de la piste quelques secondes seulement avant l'arrivée à haute vitesse de la voiture 63, qui sortait des stands. Il a ensuite continué de marcher le long de la piste avant d'enfin en sortir."

"Pendant l'audience, le pilote de la voiture 44 s'est montré plein de regrets et a compris que la situation aurait pu être très dangereuse pour lui ainsi que pour les pilotes en approche. Les Commissaires ont insisté sur le fait que traverser une piste en cours de séance peut provoquer des situations extrêmement dangereuses et que les pilotes doivent être très prudents à ce sujet."

Hamilton écope ainsi d'une réprimande ainsi que d'une amende de 50 000 €, dont 25 000 € avec sursis.