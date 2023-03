Le Safety Car a sauvé la course de Verstappen, selon Horner

Charger le lecteur audio

Un problème de transmission a contraint Max Verstappen à prendre le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite depuis la quinzième place, pourtant cela n'a pas empêché le Néerlandais de rallier l'arrivée en deuxième position, à cinq secondes de son coéquipier Sergio Pérez, vainqueur de l'épreuve.

Contrairement au Grand Prix de Belgique 2022, au cours duquel Verstappen avait été l'auteur d'une remontée aussi impressionnante que rapide, le double Champion du monde en titre n'est pas immédiatement revenu aux avant-postes à Djeddah. Circulant en quatrième position peu avant la mi-course, à 21 secondes de Pérez, Verstappen a profité de l'apparition du Safety Car au moment où la plupart de ses adversaires avaient déjà changé leurs gommes pour conserver cette place en s'arrêtant lors de la neutralisation.

Un fait de course bien heureux selon Christian Horner, car même si le rythme de course de la RB19 était une fois de plus supérieur à celui de la concurrence, la neutralisation a facilité la remontée de Verstappen tout en le replaçant dans la lutte pour la victoire.

"Je pense qu'il a fait du bon travail", a commenté le directeur de Red Bull au sujet de la course du #1. "C'est toujours difficile de remonter, en particulier avec les trains DRS, et il avait un retard [sur Pérez] équivalent à un arrêt au stand. À un moment donné, il avait 21 secondes de retard sur Checo, je crois. Ce qui a vraiment redonné vie à sa course, c'est le Safety Car. Je pense qu'il aurait quand même terminé deuxième s'il n'y avait pas eu de Safety Car mais il l'a remis dans le match et lui a permis de dépasser les deux Ferrari et au moins une Mercedes."

Verstappen n'a ensuite fait qu'une bouchée de George Russell et Fernando Alonso pour prendre la deuxième place. Si l'écart entre lui et son coéquipier n'a pas évolué par la suite, une lutte à distance a éclaté en ce qui concerne le meilleur tour. Pérez en était alors l'auteur, avec le point bonus l'accompagnant. Et malgré l'invitation de son ingénieur à lever le pied, Verstappen a chipé le meilleur temps dans la dernière boucle. Une situation qui ne surprend pas Horner.

"Nous sommes arrivés à cette conclusion : c'est le dernier tour, si [Verstappen] va aller [faire le meilleur tour], il va aller le faire", a-t-il résumé. "Je pense qu'il en était arrivé à cette conclusion aussi. Les deux pilotes savaient que Checo avait le meilleur tour à ce moment-là, il a demandé quel était le temps. Les raisons de sa question étaient donc évidentes. [Pérez] savait que Max allait tenter sa chance, il a laissé tomber après les deux premiers virages, il avait déjà un dixième et demi de retard."