Sainz : Austin montrera si Ferrari à ses chances pour le titre

À la mi-saison, Ferrari avait payé le prix d'évolutions qui n'avaient pas fonctionné. Ainsi, en plus de quelques courses en retrait par rapport à ses concurrents, la Scuderia avait pris un certain retard en tentant de reprendre une bonne direction de développement.

Après une baisse de régime de plusieurs semaines, l'équipe italienne s'était réveillée pour son Grand Prix à domicile, à Monza, où Charles Leclerc a remporté son deuxième succès de la saison. Depuis, Ferrari s'est également montré compétitif à Bakou - avec la pole et la deuxième place de son pilote monégasque -, mais aussi à Singapour, bien que de mauvaises qualifications aient quelque peu saboté la course de l'écurie.

Pour Carlos Sainz, le rythme montré par la SF-24 lors des dernières courses est encourageant pour la fin de saison. L'Espagnol espère que Ferrari continuera sur cette lancée bien que les prochains circuits soient des pistes un peu plus traditionnelles, choses que n'apprécie pas spécialement la monoplace rouge.

"Je pense qu'au fur et à mesure des circuits que nous avons fait depuis Monza, nous sommes devenus plus confiants dans le fait que les améliorations que nous avons apportées à la voiture fonctionnent à peu près partout", a expliqué Sainz.

"Mais, je l'ai toujours dit : tant que nous n'irons pas à Austin pour les essayer sur un circuit normal, nous ne pourrons pas mesurer à quel point nous nous sommes améliorés sur des circuits comme Zandvoort et Spa, où nous avons eu un peu plus de mal."



"Je pense donc que ce sera le test le plus important pour nous jusqu'à présent, pour voir si toutes les améliorations que nous avons apportées ces derniers temps vont dans la bonne direction [et fonctionnent sur] un type de piste plus normal, comme celui que nous avons ici à Austin."

Ferrari se trouve actuellement à la troisième place du classement constructeurs, à 34 points de Red Bull, deuxième. Alors que les espoirs de titre semblaient quelque peu éteints, le regain de forme de Monza semble avoir ranimé la flamme. D'autant plus que les champions en titre, rivaux principaux de la Scuderia, sont au cœur d'une polémique concernant leur monoplace.

"Je pense qu'une grande partie de notre confiance dans [nos chances de] titre constructeurs se construira au cours des deux prochaines courses", a reconnu Sainz. "Si d'ici la fin, toutes les courses se déroulent comme à Singapour, Bakou et Monza, nous croirons que c'est possible."

"Si à Austin, au Mexique, au Brésil, qui sont des circuits plus classiques, nous nous retrouvons un peu en retrait et que nous sommes comme à Zandvoort ou à Spa, il est évident que nous perdrons notre confiance. Nous revenons à des circuits normaux avec de longs virages combinés, des virages à grande vitesse. Voyons où nous en sommes sur ce genre de pistes et si nous pouvons encore nous battre comme nous l'avons fait à Singapour."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Charles Leclerc est de son côté un peu plus confiant que son coéquipier. Il espère ne pas avoir de mauvaises surprises, mais est convaincu que Ferrari se trouve sur la bonne voie : "Les améliorations que nous avons apportées lors des dernières courses étaient difficiles à évaluer", a-t-il expliqué. "[Austin] est un bon circuit pour les juger, et j'espère que nous aurons des retours positifs, parce que [nous nous dirigeons vers] ce que nous pensons être la bonne direction pour le moment"

"J'espère que nous n'apprendrons pas quelque chose de nouveau que nous n'avions pas compris auparavant. Mais je suis assez confiant dans le fait que nous allons dans la bonne direction, et que ce week-end, nous devrions voir les résultats que nous attendons."

