La FIA annonce une "restructuration" de la réglementation F1 2026

La Formule 1 se prépare à des changements réglementaires importants pour 2026, mais ils seront également accompagnés d'une révolution de forme. La FIA a en effet annoncé que la présentation des différents règlements allait être revue.

En effet, au sortir du Conseil mondial du sport automobile de ce jeudi à Paris, la fédération a présenté une "évolution importante pour les règlements destinés à régir le championnat du monde de Formule 1 de la FIA en 2026". Plus précisément, il s'agit d'"une réorganisation de la façon dont les règlements sont présentés, qui seront divisés en sections thématiques pour plus de clarté et de cohérence", la transition vers cette nouvelle structure devant être "achevée dans les prochains mois".

Cela permet également à la fédération de confirmer quelques-uns des points qui avaient été approuvés en Commission F1 début octobre, comme par exemple la modification des règles en matière aérodynamique mais également la validation de trois sessions de tests hivernaux avant le début de la saison 2026.

Dans le détail, voici comment les choses vont désormais être organisées : "Le règlement technique 2026 (section C), initialement approuvé en juin 2024, a fait l'objet d'améliorations importantes au niveau des règles aérodynamiques, qui sont le fruit d'une collaboration étroite entre la FIA, la FOM et les équipes de Formule 1. Les voitures seront ainsi plus performantes, tout en conservant la maîtrise du sillage afin de favoriser des courses serrées et passionnantes."

Lire aussi : Formule 1 La F1 va supprimer le point du meilleur tour dès 2025

"Le règlement sportif 2026 (section B) a fait l'objet d'une mise à jour significative afin de simplifier et de moderniser sa structure. On y trouve des mesures visant à réglementer la gestion de l'énergie des unités de puissance ainsi que la gestion de l'aérodynamique réglable, qui impliquera le déploiement du 'mode ligne droite' (faible traînée) et du 'mode virage' (fort appui). En outre, il y aura trois tests de pré-saison de trois jours chacun pour la saison 2026 afin de tenir compte des nouvelles unités de puissance qui seront adoptées."

Dans ce contexte, les dénominations "mode ligne droite" et "mode virage" remplacent respectivement les appellations "mode X" et "mode Z" qui avaient été données lors de la présentation du concept et des règles 2026, en juin dernier.

"Le règlement financier 2026 (section D) s'appuie sur l'expérience acquise par la FIA, la Formule 1 et les équipes depuis la première introduction du règlement financier en 2021. Des efforts significatifs ont été faits pour simplifier les règles en modifiant le périmètre des exclusions et les méthodologies d'ajustement et pour renforcer les mesures dont dispose la FIA pour contrôler le respect du règlement. Le niveau global du plafond budgétaire est resté - dans les faits - équivalent aux niveaux actuels, tandis que les changements apportés au nombre réel reflètent les modifications du périmètre d'exclusion et d'ajustement ainsi que l'effet de l'inflation cumulée."

Bien entendu, le travail va se poursuivre sur la réglementation 2026, tant sur les aspects susmentionnés que sur des points non évoqués ce jeudi.