Formule 1 GP de São Paulo
Sainz a des bons souvenirs de ses combats face à Leclerc chez Ferrari
Le pilote Williams est revenu sur ses propres batailles avec Charles Leclerc en évoquant l'incident entre le Monégasque et Lewis Hamilton à Mexico.
Federico Faturos
Publié: 6 nov. 2026, 12:59
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Photo de : Ferrari
Carlos Sainz garde de "bons souvenirs" de ses affrontements avec Charles Leclerc chez Ferrari. Le pilote espagnol a également livré son analyse du duel entre son ancien coéquipier et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Mexico.
Les pilotes Ferrari se sont livrés à une lutte acharnée pour la tête dès le premier tour sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Leclerc attaquant Hamilton dans les premiers virages. La séquence s'est achevée lorsque le Monégasque a tenté de dépasser son coéquipier par l'extérieur au virage 4, les deux pilotes sortant alors de la piste.
Leclerc a conservé l'avantage sur Hamilton, qui a également perdu une position au profit de Max Verstappen. La pénalité de cinq secondes infligée par la suite au Monégasque a permis au pilote Red Bull de s'imposer.
Alors qu'Hamilton a approuvé les affirmations selon lesquelles Leclerc se montrerait plus agressif avec lui et ses anciens coéquipiers chez Ferrari qu'avec les autres pilotes, Sainz considère qu'il s'agit d'une conséquence naturelle de la lutte pour la victoire en F1.
"Honnêtement, je garde relativement de bons souvenirs de mon passage aux côtés de Charles et des batailles que nous avons livrées", a déclaré l'Espagnol au Brésil. "C'est vrai que lorsqu'on se bat pour des victoires, la pression est toujours plus forte et les enjeux sont plus importants."
"On devient donc naturellement un peu plus égoïste que lorsqu'on se bat dans le peloton pour une huitième ou une neuvième place. Il est donc peut-être plus difficile de respecter exactement la situation idéale que l'équipe souhaiterait, parce qu'il y a une victoire à aller chercher."
Charles Leclerc et Carlos Sainz chez Ferrari en 2024.
Photo de: Ferrari
Hamilton a reconnu jeudi qu'il était "toujours frustré" par ce qui s'était passé au Mexique. Revenant sur ses propres duels avec Leclerc, Sainz a cité Monza et Las Vegas comme exemples de leurs affrontements serrés en piste, tout en soulignant qu'ils avaient l'habitude de discuter après coup pour régler leurs éventuels désaccords.
"Il y avait des victoires en jeu à l'époque aussi. Mais je pense que j'ai toujours respecté Charles, et qu'il m'a toujours respecté. Nous n'avons jamais eu de contact ni rien de ce genre. Nous avons simplement livré de belles batailles. Je pense que vous vous souvenez de Monza et de Vegas. Il y a eu pas mal de moments tendus", a-t-il expliqué.
Sainz estime que les principales difficultés venaient davantage de la pression entourant Ferrari que de ses relations avec Leclerc. Il a notamment évoqué les insultes qu'il dit avoir reçues de la part de certains supporters du Monégasque.
"Je pense que ce qui était le plus difficile, c'était plutôt la base de fans, les relations publiques et l'engouement des supporters à l'époque. C'était très polarisé entre Charles et moi. Je me souviens avoir un peu souffert des attaques des fans les plus extrêmes de Charles, qui m'insultaient ou me souhaitaient du mal."
"Certains médias italiens disaient peut-être aussi que je n'étais pas suffisamment dans mon rôle de deuxième pilote quand je devais l'être, et inversement lorsque Charles devait l'être."
Carlos Sainz et Charles Leclerc chez Ferrari.
Photo de: Ferrari
"La pression autour de Ferrari, tout ce qui entoure Ferrari, était donc davantage en cause que les problèmes que j'ai réellement eus avec Charles. Ceux-ci ont toujours été réglés le soir même, lorsque nous nous appelions pour en discuter plus calmement. Nous avons toujours réussi à trouver une solution pour la suite."
Sainz estime que les tensions entre coéquipiers sont inévitables lorsque deux pilotes compétitifs se disputent des victoires, et rappelle que ce phénomène n'a rien de nouveau en F1.
"Cela a toujours existé au sein des écuries de Formule 1", a-t-il déclaré. "Je ne me souviens pas d'une écurie qui ait eu deux bons pilotes se battant aux avant-postes sans qu'il y ait des problèmes lorsqu'ils luttaient pour la victoire. On peut choisir d'avoir un numéro deux comme deuxième pilote, ou bien deux bons pilotes qui vont inévitablement créer ce genre de problèmes. Mais, à mon avis, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et on ne pourra jamais y échapper."
"Je ne sais pas, peut-être que chez Ferrari, tout cela prend une ampleur un peu plus importante compte tenu de tout ce qui entoure la Scuderia. Mais je ne me souviens pas d'une époque où ce genre de situation ne se serait pas produit. C'est arrivé chez Mercedes, chez McLaren ces dernières années, chez Ferrari, mais aussi chez McLaren en 2006, 2007 et 2008."
"Alors je ne sais pas quand cela n'est pas arrivé. Cela fait partie de la Formule 1 et, lorsqu'on est directeur d'équipe et que l'on sait que l'on va avoir deux grands pilotes, on sait que ce problème se posera forcément. Je ne pense pas qu'on puisse jamais calmer complètement ces deux pilotes et s'attendre à ce qu'ils renoncent à tenter un dépassement pour aller chercher une victoire."
Lire aussi :
Formule 1Ferrari prépare une réunion cruciale alors que les tensions entre Hamilton et Leclerc s'invitent au Brésil
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