Condamné à une remontée, Sainz reste "de très mauvaise humeur"

Au terme des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, Carlos Sainz a signé le second temps, n'échouant qu'à 44 millièmes du chrono de la pole position réalisé par son équipier chez Ferrari, Charles Leclerc. Toutefois, l'Espagnol le savait : qu'importe sa performance au terme de la Q3, il ne serait pas crédité statistiquement de la pole, ni ne s'élancerait du top 10.

À ce titre, la pénalité de dix places infligée hier en raison d'un changement de batterie hors quota n'est toujours pas passée, puisqu'elle résulte d'un incident qui était totalement hors du contrôle du pilote et de l'écurie, victimes du délogement de la valve d'évacuation d'eau en bout de ligne droite de retour, après quelques minutes lors des EL1. Les commissaires ont bien tenté de trouver un moyen de ne pas infliger la pénalité, mais le règlement n'en offrait aucun.

"Travail remarquable de la part de toute l'équipe", a déclaré Sainz au sortir de son cockpit. "Nous avons dominé les qualifications après un vendredi difficile hier [où il a fallu] reconstruire l'ensemble de la voiture. Je pense que c'est incroyable de pouvoir 'verrouiller' la première ligne."

"Évidemment, j'aurais aimé être en pole parce que cela signifierait que je partirais 11e au lieu de 12e. Mais je pense que nous avons fait le maximum aujourd'hui. Je suis évidemment toujours déçu de la journée d'hier. Je ne vais pas mentir. Je suis toujours de très mauvaise humeur, mais j'essaie de ne pas trop le montrer. C'est comme ça."

Depuis la 12e position, et avec devant lui quelques pilotes de pointe comme Fernando Alonso (9e), Lewis Hamilton (10e) ou encore Sergio Pérez (11e), Sainz sait qu'une grande partie de sa course va se jouer au moment de l'envol, puis sur le déploiement du rythme intéressant affiché jusqu'ici par la SF-23 : "[Ma course] dépend évidemment de la façon dont va se dérouler le départ, du niveau de graining des pneus et de la facilité avec laquelle il sera possible de dépasser".

"Je pense que nous avons le bon rythme ce week-end. J'aimerais me battre pour la victoire demain avec Charles et Max [Verstappen], mais malheureusement, je vais être en mode 'comeback', une course de remontée. J'espère pouvoir me retrouver à l'avant à un moment ou à un autre. Mais je pense que ce sera difficile."