Leclerc en pole malgré un "meilleur tour en Q2"

Pour la 23e fois de sa carrière, Charles Leclerc a décroché la pole position, à l'occasion du grand retour de la Formule 1 à Las Vegas. Une performance que l'on avait pu voir venir au fil des essais mais qu'il fallait encore valider sur ce tracé atypique, inconnu de tous, et où Ferrari semble très à l'aise. Pourtant, le perfectionniste Monégasque n'est pas satisfait du tour qui le place en pole, même si cela a finalement suffi à devancer son coéquipier Carlos Sainz, pénalisé sur la grille, et à s'offrir un départ en première ligne avec Max Verstappen à ses côtés dimanche.

"Je suis évidemment heureux, une première à Las Vegas", se réjouit tout de même Charles Leclerc. "C'est bien sûr un événement incroyable, et c'est génial de partir en pole position demain. Cependant, je suis un peu déçu de mes tours en Q3. Je n'ai pas fait un boulot suffisamment bon, mais ça a suffi pour être premier. C'est tout ce qu'il nous fallait. Maintenant, on se concentre entièrement sur demain pour essayer de tout mettre en place en course. D'habitude c'est là qu'il nous manque le plus de performance, alors j'espère que l'on va tout réunir et gagner ici."

"Je pense que j'ai fait mon meilleur tour en Q2, et avec l'évolution de la piste qui est importante ici, j'aurais dû le faire en Q3 mais je n'ai pas réussi. Mais encore une fois, c'est comme ça et on part en pole alors je ne vais pas me plaindre."

La question est désormais de savoir s'il pourra enfin concrétiser et aller chercher une sixième victoire qui le fuit depuis le Grand Prix d'Autriche 2022. Le point positif provient jusqu'ici de la lecture que fait la Scuderia de son rythme sur les longs relais.

"Je pense que depuis le début du week-end, même sur les longs runs, on a affiché un bon rythme, une bonne constance", note Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, au micro de Canal+. "Après, c'est sûr que la course, c'est autre chose. Ici, ça va être compliqué, la course va être longue, mais bon, je préfère partir devant que derrière."

"Je pense vraiment que ça va être long, qu'il va y avoir des Safety Cars. Il faudra être opportuniste et ce n'est pas uniquement la place sur la grille. Pour Carlos, partant du milieu on est quand même assez exposés au premier tour, mais je pense qu'il avait un vrai bon rythme ce matin quand on a fait un long run, très régulier, et c'est plutôt de bon augure pour demain."

Le patron apprécie le moment, mais il n'atténue en rien la colère de la veille après l'incident de la plaque d'égout lors des premiers essais libres : "Non, pas du tout. C'est passé, ça ne va pas changer".