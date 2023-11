Gasly n'a "aucune explication" à une 5e place venue "de nulle part"

En signant le cinquième temps de la Q3 lors des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, Pierre Gasly s'est en réalité assuré la quatrième place sur la grille, à la faveur de la pénalité reçue par Carlos Sainz après l'incident des Essais Libres 1. Une excellente place de départ, d'autant plus que l'écurie Alpine n'abordait pas forcément avec une très grande confiance l'épreuve dans les rues de la cité du jeu, qui appuie sur la vitesse de pointe.

Une performance plus que réjouissante donc, pour laquelle le vainqueur du GP d'Italie 2020 reconnaissait ne pas avoir d'explication, après des essais passés à tester des réglages : "Il n'y a aucune explication", a-t-il lancé au micro de Canal+.

"Honnêtement c'est arrivé de nulle part. On pensait que ce serait le circuit le plus compliqué de la saison. On a essayé pas mal de choses pendant les essais libres, en qualifs on est revenu sur un set-up traditionnel, et la voiture a bien fonctionné."

"On pensait que ce serait le circuit le plus compliqué de la saison."

"Après, j'ai réussi à vraiment aller avec la limite, et c'est vrai que je suis vraiment très, très content, je fais des excellents tours. On savait que ce serait compliqué d'aller en Q2, et au final on se retrouve sur la deuxième ligne pour demain, c'est assez incroyable."

Cette quatrième place sur la grille est d'autant plus intéressante que le top 10 est assez inhabituel puisque Gasly est directement suivi par les deux Williams, l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas et la Haas de Kevin Magnussen. Au contraire, de plus gros poissons sont dans le toujours inconfortable milieu de peloton, à l'image de Fernando Alonso (9e), Lewis Hamilton (10e), Sergio Pérez (11e) et Carlos Sainz (12e).

"Aucune [idée]", a reconnu Gasly avec le sourire quand la question lui a été posée de ce que tout cela pouvait donner pour la course de ce dimanche, à 7h00 heure française. "Les prédictions étaient clairement moins bonnes que celles-là. Demain il va falloir attaquer et essayer d'aller chercher un très bon résultat."

"En soi, avec la performance qu'on a montrée aujourd'hui, il y a le potentiel. Vraiment très satisfait, je pense que tout le monde est surpris dans l'équipe. Mais voilà, il faut rester concentré et j'espère pouvoir aller chercher un gros résultat demain. "