Éliminé en Q1, Ocon se plaint d'être "toujours du mauvais côté"

Les déconvenues se multiplient pour Esteban Ocon. Le pilote Alpine n'a marqué que 11 points depuis la trêve estivale, contre 40 au compteur de Pierre Gasly, et il a encaissé sur cette période un 9-3 face à son coéquipier en qualifications (shootouts compris). Ce scénario s'est répété à Las Vegas avec une troisième élimination en Q1/SQ1 sur les quatre dernières manches.

Ocon n'occupait que le 14e rang à cinq minutes du drapeau à damier, et alors que ses concurrents amélioraient, sa dernière tentative n'a pas été fructueuse. Le Français a doublé Max Verstappen peu avant d'entamer son tour lancé, mais le pilote Red Bull ne l'entendait pas de cette oreille et a décidé de plonger à l'intérieur au premier virage afin de le gêner. Ocon a ainsi perdu un temps précieux et échoué à la 17e place, ayant perdu dans le premier secteur huit dixièmes sur sa référence personnelle. Il n'allait en récupérer que cinq.

"On n'a manifestement pas de chance cette saison", déplore l'intéressé sur F1 TV. "Il semble que l'on soit toujours du mauvais côté des choses, que ce soient les pénalités, les incidents en piste, les accrochages… Nous semblons toujours être en difficulté et souffrir de toutes ces choses-là. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Si l'on regarde les données, oui, on aurait pu se qualifier facilement. Après ce premier virage, j'ai continué à attaquer au cas où j'allais améliorer. J'ai failli, mais avec le temps que j'ai perdu au premier virage… Ces qualifications allaient être prometteuses. C'est comme ça."

Au micro de Canal+, Ocon a expliqué avoir eu "le trafic sur la pire partie de la piste" dans son premier run, avant l'incident avec Verstappen – qu'il a refusé de commenter – lors du second. Pendant ce temps, Pierre Gasly décrochait une superbe cinquième place en Q3, laquelle va se transformer en quatrième position sur la grille.

Ocon, lui, s'élancera 16e, et c'est donc une course difficile qui s'annonce pour lui. "L'une des bonnes choses de cette piste, c'est que les lignes droites sont longues, on a une très bonne vitesse aussi en ligne droite", souligne-t-il. Il conclut : "Espérons pouvoir remonter dans la hiérarchie pour atteindre les points."