Sainz et Norris au volant de F3 à Silverstone

À un peu plus de deux semaines du premier Grand Prix de la saison 2020 de F1, en Autriche, les équipes multiplient les occasions de faire rouler leurs pilotes pour retrouver le rythme, plus de trois mois après les derniers essais hivernaux à Barcelone. Avec le report ou l'annulation des dix premières épreuves initialement programmées cette année en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises par les autorités pour tenter de lutter contre, les circuits et les usines ont longtemps été fermés empêchant, de fait, tout travail d'entraînement.

L'allègement de ces mesures depuis plusieurs semaines en Europe a permis à un certain nombre de structures de pouvoir effectuer un roulage minimum, que ce soit pour redonner du rythme aux pilotes, pour s'habituer aux nouveaux protocoles qui seront mis en place dès le 3 juillet pour la tenue des courses en période de coronavirus ou encore pour effectuer un shakedown plus ou moins basique. Ainsi, Mercedes et Renault ont par exemple utilisé leur monoplace 2018 pour offrir à leurs pilotes un roulage quasi illimité sur deux journées, respectivement à Silverstone et au Red Bull Ring, alors que Racing Point et Ferrari ont utilisé la voiture 2020 pour un roulage plus limité.

Du côté de McLaren, il a rapidement été clair que l'utilisation d'une F1, ancienne ou actuelle, allait être compliquée. En effet, avec la quarantaine de 14 jours imposée aux voyageurs entrant sur le territoire britannique, il était très difficile d'espérer pouvoir faire venir du personnel depuis l'usine moteur de Renault, à Viry-Châtillon, pour faire fonctionner l'unité de puissance des voitures de Woking.

Toutefois, dans le but de ne pas les laisser sans un roulage en monoplace avant la rentrée, l'écurie a organisé un test avec ses deux pilotes, Carlos Sainz et Lando Norris, au volant de F3 de l'équipe Carlin sur le tracé de Silverstone. La pluie à accueilli les deux hommes, comme le montre la vidéo postée par l'écurie ci-dessus. Le 3 juin dernier, Norris avait déjà roulé au volant d'une F3 sur le circuit du Northamptonshire.