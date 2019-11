Sainz : Norris a montré qu'il était "un vrai gentleman"

Dix jours après avoir décroché son premier podium en Formule 1, alors qu'il était parti dernier sur la grille, Carlos Sainz a salué le comportement de son coéquipier Lando Norris, qui n'a pas hésité une seconde à se mêler à la fête. Pourtant, le Britannique avait de quoi être frustré, lui qui était parti bien plus haut sur la grille, mais qui avait finalement dû se résoudre à laisser passer l'Espagnol durant la course, compte tenu du rythme différent des deux hommes.

"Je dois dire que Lando s'est comporté comme un gentleman toute la journée, il avait le sourire alors que je suis certain que ce n'était pas facile", souligne Sainz. "Mais il était vraiment heureux pour l'équipe, content pour moi, et c'est chouette à voir. C'est un vrai gentleman, même si on dirait que c'est un gamin !"

Quatrième sous le drapeau à damier, Sainz a été privé de la cérémonie du podium puisque la décision des commissaires de sanctionner Lewis Hamilton pour son accrochage avec Alexander Albon est tombée plus tard. Il a toutefois pu récupérer le trophée et sabrer le champagne ensuite sur le podium d'Interlagos : "C'était différent de ce que j'imaginais pour mon premier podium, mais c'est quelque chose que je n'oublierai jamais".

"Il y a eu une très, très longue attente ; en tout cas c'est l'impression que j'ai eue", ajoute Sainz, qui était lui-même sous enquête. "Mais en même temps, une fois que j'ai su que Hamilton était pénalisé, je savais que le podium était pour moi. Je savais que j'avais respecté les drapeaux jaunes. Bien sûr, je veux signer un podium à la régulière dès que possible, mais savourer ce premier podium avec 60 ou 70 personnes qui chantent et qui boivent du champagne, j'ai beaucoup apprécié. Même si j'aime bien Max [Verstappen] et Pierre [Gasly], j'ai aimé partager le podium avec mon équipe."

"C'était bien, aussi bien que ça pouvait l'être, car faire un podium en partant dernier, on ne s'y attend jamais. Mais franchement, cette année nous avons été si souvent les meilleurs des autres que j'aurais été très en colère si nous n'avions pas accroché le podium sur la seule course où quelque chose se produit devant. Dieu merci, nous avons réussi. C'était un effort formidable de la part de tout le monde. J'ai vu beaucoup de sourires, énormément d'énergie, de motivation chez tout le monde [à Woking]. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous voulons un podium à la régulière, sans dépendre des autres équipes, et nous voulons continuer à nous renforcer."

Avant le dernier Grand Prix de la saison ce week-end à Abu Dhabi, Sainz est à égalité de points avec Gasly dans la lutte qui les oppose pour la sixième place du championnat, et avec 11 longueurs d'avance sur Albon.

"C'est une lutte intéressante", commente le pilote McLaren. "Pour moi, c'est déjà un succès de me battre avec ces deux-là, qui ont piloté pour Red Bull. Ca veut dire que cette année, nous avons fait les choses correctement, et ça me donne l'opportunité de me battre pour une place à laquelle nous n'aurions vraiment pas pensé en début de saison. Mais en même temps, maintenant que nous avons une chance, il faut la saisir."