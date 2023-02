Bahreïn, J2 - Sainz fixe la nouvelle référence, Sargeant à un souffle

Charger le lecteur audio

Nouveau début de journée studieux à Bahreïn où les écuries continuent pour la plupart d'enchaîner les tours sans gros problème, puisque huit d'entre elles ont atteint voire dépassé la barre symbolique des 57 boucles, ce qui équivaut à une distance de course sur le tracé de Sakhir. En sus, aucun drapeau rouge n'a véritablement perturbé ce début de journée, le seul de la matinée ayant eu lieu en toute fin de séance dans le cadre des habituels tests menés par la FIA, avec notamment plusieurs simulations de départ.

LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

Côté chrono, la journée a vite vu Carlos Sainz, au volant de la Ferrari SF-23, battre le temps fixé hier par Max Verstappen. L'Espagnol a en effet effacé cette première référence dès la fin de la première heure, avant d'améliorer sa marque par la suite avec les mêmes gommes que le Néerlandais la veille. La comparaison s'arrête là tant les conditions globales sont différentes entre les moments où les deux temps ont été signés.

En fin de matinée, Logan Sargeant a chaussé les pneus les plus tendres pour des relais de qualifications et s'est rapproché du temps de Sainz, échouant à 0"063 à une vingtaine de minutes de la pause. Fernando Alonso, qui roulera comme l'Américain à nouveau cet après-midi, occupe la troisième place à quasiment une demi-seconde sur les mêmes pneus que son compatriote.

Sur le bosselé circuit de Sakhir, plusieurs écuries ont connu des problèmes de perte d'éléments en carbone : Mercedes, en premier lieu, quand Lewis Hamilton a vu une petite pièce se détacher de son plancher dans la ligne droite entre les virages 3 et 4, ce qui a obligé l'écurie à une réparation de fortune par la suite. Le même genre de soucis a touché par la suite Alfa Romeo et AlphaTauri. Cela n'a toutefois pas empêché Yuki Tsunoda d'engranger les tours. Le Japonais a réalisé, entre autres, une simulation de course pour vite se positionner en haut du classement du nombre de tours parcourus, avec un total de 85.

Bahreïn, Jour 2 (matin)

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.

Pilote Équipe Tours Chrono (pneus) 1 C. Sainz Ferrari 70 1'32"486 (C3) 2 L. Sargeant Williams 74 1'32"549 (C5) 3 F. Alonso Aston Martin 64 1'32"969 (C3) 4 G. Zhou Alfa Romeo 43 1'33"170 (proto) 5 K. Magnussen

Haas 67 1'33"442 (C2) 6 E. Ocon

Alpine 49 1'33"490 (C3) 7 S. Pérez

Red Bull 76 1'33"751 (proto) 8 L. Hamilton

Mercedes 72 1'33"954 (C3) 9 L. Norris

McLaren 65 1'35"522 (C2) 10 Y. Tsunoda

AlphaTauri 85 1'35"708 (C3)