Si les tifosi espéraient un meilleur résultat de Ferrari à domicile compte tenu de la position de départ de Carlos Sainz, auteur de la pole position, l'Espagnol et son coéquipier Charles Leclerc pouvaient difficilement prétendre à la victoire au Grand Prix d'Italie sans un coup de pouce du destin.

Mais puisque la course n'a pas été perturbée par la météo ou les incidents, Max Verstappen a pu cueillir assez facilement sa dixième victoire consécutive, Sainz étant finalement tombé au troisième rang, derrière le Néerlandais et son coéquipier Sergio Pérez.

Cela reste toutefois un résultat satisfaisant pour le pilote Ferrari, qui a dû s'employer pour rester sur le podium : la pression folle exercée par Verstappen, Pérez et Leclerc a contraint le #55 à attaquer, au détriment de la santé de ses pneumatiques.

"[C'était] très dur, très dur", a résumé Sainz. "On ne peut pas faire plus dur qu'aujourd'hui. Honnêtement, pendant toute la course, j'ai énormément attaqué pour garder les Red Bull derrière. Et ça m'a évidemment forcé à beaucoup user les pneus arrière, en essayant de tenir leur rythme et de les contenir. Au final, j'ai fini par en payer un peu le prix avec les pneus arrière, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me défendre face à toutes les voitures. J'ai fini troisième mais ce n'était certainement pas facile."

"Nous devons continuer à travailler sur notre rythme, sur notre compréhension des pneus. Aujourd'hui, il était évident que nous usions un peu plus les pneus et que nous manquions un peu de rythme. Mais c'est certainement un grand pas en avant par rapport à Zandvoort. Ce week-end, nous avons été les meilleurs des autres, ce qui est un bon résultat pour l'équipe compte tenu des circonstances."

Sainz est également revenu sur sa passe d'armes avec Leclerc, qui a pimenté la fin de course : "C'était [une bataille] rude et ferme. Ça a toujours été un plaisir de me battre contre Charles, à chaque fois que nous en avons eu l'occasion. Aujourd'hui, c'était pareil. C'est un grand pilote, tout comme Max et Checo, nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. Et j'espère que vous vous êtes aussi bien amusés."