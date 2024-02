Sainz réfléchit avant "les plus importantes années" de sa carrière

Carlos Sainz dit avoir digéré la nouvelle qui a fait office de tremblement de terre en Formule 1 et dont il est la première victime : Lewis Hamilton lui succédera dans le baquet Ferrari en 2025. L'Espagnol, en fin de contrat, doit désormais se trouver une nouvelle destination. À 29 ans, il mesure toute l'importance du choix qu'il fera devant les propositions qui lui parviendront et entend ne pas se précipiter pour avoir toutes les cartes en main au moment de trancher.

"J'avais dit que je voulais régler la question de mon avenir avant le premier Grand Prix, mais je pense que les choses ont désormais beaucoup changé, comme vous pouvez l'imaginer", explique-t-il ce mardi en marge de la présentation de la Ferrari SF-24. "Le processus sera donc probablement plus long."

"J'ai probablement devant moi les trois ou quatre plus importantes années de ma carrière. Je veux m'assurer d'être au bon endroit au bon moment, de choisir la bonne destination. Je vais donc prendre le temps d'y réfléchir, d'écouter toutes les options, de toutes les étudier, de manière à être à l'aise au moment de prendre ma décision en sachant que je me suis donné suffisamment de temps et d'informations."

Lorsqu'il nourrissait encore l'espoir de prolonger l'aventure chez Ferrari, Carlos Sainz rêvait d'une saison 2024 sans distraction extra-sportive. Ce ne sera donc pas le cas mais il s'y est désormais préparé et ne pense pas que la situation l'affectera trop en piste.

"Je pense qu'il est tout à fait possible de faire la part des choses", assure-t-il. "J'ai un bon management qui va s'occuper de ça. Je vais donc me concentrer sur Bahreïn. Je vais commencer la saison aussi fort que possible, en faisant tout pour être rapide dès le départ."

Vidéo : Carlos Sainz baptise la Ferrari SF-24

Il l'avait déjà confié la semaine passée, l'annonce du recrutement de Lewis Hamilton chez Ferrari était dans les tuyaux bien avant qu'elle ne soit officialisée et Carlos Sainz a ainsi pu prendre le temps de se remettre de ce coup dur.

"Il y a évidemment eu un peu de surprise, comme pour tout le monde en Formule 1", rappelle-t-il. "D'une certaine manière, tout le monde a été surpris par ce qui s'est passé."

"De mon côté, vous pouvez comprendre que j'ai appris la nouvelle un peu plus tôt que les autres. Mais il est vrai qu'ensuite, j'ai eu quelques semaines pour réfléchir et me préparer pour la présentation de la voiture et le premier Grand Prix. Donc ça laisse un peu de temps pour digérer, pour tirer ses propres conclusions et pour se concentrer sur la saison 2024. Mais le fait que ce soit une surprise pour tout le monde de la Formule 1 n'est pas nouveau, et ça l'était évidemment aussi pour moi."