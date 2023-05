Sainz reproche à Ferrari d'avoir manqué de patience

Carlos Sainz a survécu à un contact précoce avec l'Alpine Esteban Ocon à la Chicane du port avec des dégâts limités sur l'aileron avant, ce qui lui a permis de garder le podium en ligne de mire tout au long de la première moitié de la course.

Au 33e des 78 tours, Ocon a subi un arrêt au stand lent au moment de passer aux pneus mediums. Ferrari a alors immédiatement choisi de faire rentrer Sainz au tour suivant pour tenter d'overcuter le Français et pour couvrir Lewis Hamilton (Mercedes), huitième après son premier passage aux stands.

Mais la stratégie s'est retournée contre Sainz, qui n'a pas réussi à dépasser Ocon et s'est retrouvé plus loin, à la grande colère du pilote Ferrari. "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ! C'est exactement ce dont je parlais", s'est-il emporté contre son équipe à la radio, ajoutant "Je me fiche de Hamilton" lorsqu'on lui a expliqué la raison de son arrêt.

Analysant sa course après coup, Sainz a estimé que son rythme était tel que la Scuderia aurait dû se montrer plus patiente dans sa stratégie, d'autant plus qu'il utilisait à ce moment-là les gommes les plus dures. "Nous avons eu une course un peu mouvementée, toujours à la poursuite d'Ocon et dans sa boîte de vitesses", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur son Grand Prix par Motorsport.com.

"J'ai bien économisé mes pneus, les pneus durs, et il a semblé avoir effectué un arrêt au stand lent, et j'étais en train d'aller très vite dans le tour d'entrée, et nous avons décidé de tenter l'overcut. Compte tenu du rythme que j'affichais, nous aurions peut-être pu être un peu plus patients, mais c'est comme ça."

Lors de son deuxième arrêt pour chausser des pneus intermédiaires, Sainz a dû s'arrêter derrière son coéquipier Charles Leclerc lorsque la pluie s'est abattue sur la piste monégasque, ce qui l'a fait chuter à la huitième place à laquelle il a finalement terminé la course. Il a qualifié cet arrêt de "loterie" en raison de la nature de la course à ce moment-là, et admet qu'il aurait dû contenir sa frustration après le premier arrêt.

"Je pense que Monaco, tout d'abord, est un peu une loterie, et aujourd'hui, c'était un peu une loterie pour tout le monde ; probablement que j'ai tiré le pire numéro. Le premier arrêt au stand est discutable : je vais le revoir parce que j'étais évidemment très rapide dans le tour de rentrée et j'avais l'impression que j'avais encore beaucoup de temps à gagner dans l'air propre."

"J'avais fait toute cette gestion, et le fait de devoir soudainement m'arrêter au stand m'a frustré. Mais je n'aurais pas dû le montrer à la radio, d'abord, toujours par frustration, et puis le deuxième arrêt au stand, comme je l'ai déjà dit, c'est une loterie."