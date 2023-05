Leclerc ne regrette pas le pari Ferrari au moment de la pluie

Charles Leclerc savait que son départ depuis la sixième place allait le condamner à compter sur un brin de réussite pour aller chercher un podium à domicile, lui qui avait signé le troisième temps des qualifs avant de se rendre coupable d'un blocage sur Lando Norris.

Dans ces conditions, le Monégasque a d'abord pris son mal en patience dans le premier relais derrière Lewis Hamilton puis s'est arrêté au 44e tour. Une fois la pluie arrivée, autour du 52e passage, il a fait le choix de rester en piste aussi longtemps que possible en espérant qu'une voiture de sécurité surviendrait et lui permettrait de faire un bond dans la hiérarchie.

Las, il n'a pas bénéficié de la réussite qui le fuit décidément sur ses terres et s'est arrêté sous drapeau vert, ressortant finalement sixième et terminant à sa position de départ, loin d'inquiéter un George Russell pourtant pénalisé de cinq secondes.

Au micro de Canal+, il n'affichait aucun regret concernant le choix de rester aussi longtemps en piste malgré la pluie : "Non, parce que très honnêtement… Enfin, quand on regarde, après la course, c'est toujours facile de dire. Dans ces conditions là, il y avait encore beaucoup de voitures en slicks. Quand il commence à pleuvoir, 90% du temps, il y a des Safety Cars dans ces conditions-là."

"Donc voilà, c'est un peu un pari qu'on a pris d'essayer de rester le plus longtemps en piste avec ces hards en espérant un Safety Car, chose qui n'est pas arrivée. Donc à la fin on termine à la même position qu'on a commencé. Il n'y avait pas grand-chose de plus à espérer en partant sixième dans tous les cas."

Interrogé sur son état d'esprit au moment de quitter le Rocher, il a répondu en faisant référence à ses difficultés et malchances à domicile : "Je suis content pour Esteban [Ocon]. Il le mérite, il a fait un très, très beau week-end. De mon côté, c'est vrai que je pense qu'on méritait aussi, on a fait une très belle qualif hier. Mais c'est comme ça : ça veut pas le faire ici depuis quelques années maintenant, mais il ne faut pas lâcher. C'est dans ces moments-là qu'il faut être bon, garder la tête haute et on recommencera l'année prochaine. Et on verra si ça le fera."

Concernant la pluie, et notamment le fait que certaines portions de la piste ont semblé particulièrement glissantes, Leclerc a suggéré un changement de peinture. "Ça glisse beaucoup mais surtout je pense que, peut-être, quelque chose à améliorer c'est la peinture qui est utilisée sur le circuit. Virage 4, virage 12… Ce ne sont pas des vrais vibreurs, mais c'est juste une peinture qui est utilisée pour faire office de vibreur et cette peinture était extrêmement glissante, donc ça oui. Ça m'a surpris, je pense que ça a surpris beaucoup de pilotes parce que c'était très compliqué à gérer quand il pleuvait. Mais bon, voilà, la pluie c'était pareil pour tout le monde et c'est comme ça."