Gasly ne comprend pas pourquoi Alpine l'a arrêté avant la pluie

Avec un podium pour Esteban Ocon et une septième place pour Pierre Gasly, le week-end d'Alpine au Grand Prix de Monaco est une réussite. Toutefois, pour le pilote au numéro 10, l'écurie s'est privée d'un résultat encore meilleur et d'un potentiel double top 4 en l'arrêtant trop tôt.

Gasly faisait en effet partie des pilotes partis en pneus durs et qui ont étiré leur premier relais. Toutefois, dans son cas, alors qu'il naviguait en troisième position à la faveur des arrêts de quelques pilotes, il a été rappelé à son stand au 47e tour pour chausser des mediums. Or, quelques boucles plus tard, la pluie qui menaçait a fini par tomber et il a fallu repasser par les stands au 54e passage, ce qui l'a replacé au septième rang.

Même s'il n'a pas été le seul dans ce cas, puisque Charles Leclerc est passé par les stands au 44e tour et Fernando Alonso au 54e, avant de devoir eux aussi repasser par la pitlane, il peinait à cacher sa frustration.

"Je pense qu’on fait un bonne course", a-t-il d'abord expliqué pour Canal+. "Je gère mes pneus sur le premier relais. Une fois que Charles s’arrête, je commence à pousser, je m’améliore et on sait qu’il y a la pluie qui arrive."

"Et malheureusement, on s’arrête pour faire deux tours [une demi-douzaine, en réalité, ndlr] avec les tendres. Forcément, pour l’instant je ne comprends pas la décision parce que c’était juste le scénario idéal pour nous et c’est ce qu’on attendait. Malheureusement, on fait un arrêt qui sert à rien et à ce moment-là on a l’occasion de faire 3 et 4, donc c’est dommage."

Interrogé alors même qu'Ocon venait de célébrer son podium, Gasly n'a pas voulu insister sur sa propre situation et gâcher la fête. "Après, voilà, ça reste une excellente course pour toute l’équipe et j’ai pas envie de partager de la frustration pour une très bonne course avec un podium pour l’équipe et une septième place. C’est énormément de points. C’est juste que personnellement, à l’arrivée, je pense qu’on doit être 3 et 4, et ça va prendre quelques heures histoire que ça passe."