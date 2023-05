Course - Verstappen résiste à la pluie, Ocon sur le podium !

Après une séance de qualifications à grand suspense, c'est avec une certaine incertitude que démarre la course du GP de Monaco 2023. En cause, des conditions météo incertaines au-dessus du Rocher. Ce qui est certain c'est que la pole revenait à Max Verstappen, sa première en Principauté, devant Fernando Alonso et un invité surprise, Esteban Ocon, en troisième position aux côtés de Carlos Sainz. Initialement troisième, Charles Leclerc a été pénalisé pour un blocage lors de la Q3.

Au moment du départ, les choix pneumatiques sont partagés. Ainsi, dans le top 8, si Verstappen, Ocon et Lewis Hamilton s'élancent en pneus mediums (jaunes), Alonso, Sainz, Leclerc, Pierre Gasly et George Russell démarrent en durs (blancs). Le seul pilote en gommes tendres est Zhou Guanyu, 19e. Dernier après son crash en Q1, Sergio Pérez a fait le choix des mediums.

Au départ, Verstappen, comme l'ensemble du top 10, conserve sa position. Agressif, Hamilton doit renoncer à attaquer Sainz dans la montée de Beau Rivage. Plusieurs contacts sont à signaler plus loin dans le peloton, notamment pour Lance Stroll ou Nico Hülkenberg ; plusieurs pilotes passent par les stands, Pérez et Zhou en profitant pour passer directement aux pneus durs. Ils ont visiblement l'intention de couvrir l'ensemble de la distance de course avec.

La direction de course informe qu'une enquête a été lancée sur la position de départ de Russell, avant d'indiquer qu'aucune sanction n'est nécessaire. Hülkenberg, en revanche, est pénalisé de cinq secondes pour son plongeon à l'intérieur à Mirabeau au départ, où il a causé une collision, notamment avec Logan Sargeant.

Sainz à l'abordage sur Ocon

Après cinq tours, Verstappen compte deux secondes d'avance sur Alonso et 4,5 sur Ocon. C'est plus resserré derrière le Français puisque Sainz, Hamilton, Leclerc et Gasly se tiennent en quasiment trois secondes. En 18e place, Pérez se retrouve coincé derrière un train de voitures, la première d'entre elles étant l'Aston Martin de Stroll.

Au bout de 10 tours, si l'écart entre Verstappen et Alonso se situe désormais autour de trois secondes, Ocon décroche totalement, avec 13 secondes de retard. Sainz lui met la pression, et tente même sa chance de très loin à la chicane du port mais les deux hommes entrent en contact. Sainz y abîme son aileron avant ; un morceau reste un temps accroché mais finit par se détacher. Le pilote de la Scuderia fait le choix de rester en piste. Les commissaires lancent une enquête et Sainz est averti d'un drapeau noir et blanc. Alonso suspecte une crevaison sur l'avant droit, et voit son retard grimper à 5,5 secondes, mais rien n'indique un problème.

Au 15e tour, Verstappen compte six secondes d'avance sur l'Aston Martin et 18 sur l'Alpine. Les pilotes en mediums semblent se plaindre de graining. Magnussen réussit, au 18e tour, l'un des rares dépassements de ce début d'épreuve en faisant l'intérieur sur Sargeant à Mirabeau pour le compte de la 15e position. L'Américain, en difficulté, subit ensuite une hémorragie en étant dépassé par Stroll à la Rascasse, par Pérez à Anthony Noguès et par Zhou à l'épingle du Fairmont. Deux tours après, Sargeant voit Hülkenberg le dépasser à la chicane.

Au 20e tour, Verstappen compte neuf secondes d'avance sur Alonso et 25 sur Ocon. L'Alpine demeure sous la pression de la Ferrari endommagée de Sainz. Hamilton gère visiblement l'écart avec l'Espagnol en restant à deux secondes, précédant Leclerc d'une seconde. À plusieurs reprises, la Scuderia tente de forcer la décision en indiquant à Sainz de rentrer "pour dépasser Ocon" avant de lui dire de rester en piste ; la manoeuvre ne prend pas.

Hamilton lance une petite vague d'arrêts

Après 30 tours, Verstappen compte dix secondes d'avance sur Alonso mais revient sur un groupe de retardataires et ralentit logiquement la cadence. Il prend un tour à Pérez sous le Tunnel mais perd énormément de temps dans le trafic.

Hamilton est alors le premier pilote du top 5 à passer par les stands, il ressort huitième en durs et lance une première vague d'arrêts au stand avec Ocon qui en fait de même mais perd du temps dans un arrêt mal exécuté. Sainz s'arrête au tour suivant mais ne peut tout de même pas devancer le Français à la sortie ; l'Espagnol est furieux, il aurait souhaité rester en piste.

Malgré la pression et les doutes de Verstappen, le stand Red Bull lui intime l'ordre de rester en piste pour éviter de perdre la position face à Alonso au moment de l'arrêt. L'écart entre les deux pilotes est de 7,5 secondes après 35 tours. Pérez, quant à lui, perd un peu ses nerfs en allant au contact avec Stroll puis avec Hülkenberg à un tour d'intervalle dans la chicane, brisant son aileron avant et devant rentrer au stand.

À la mi-course, Verstappen devance Alonso (+9s), Leclerc (+27s), Gasly (+29s) et Russell (+31s), mais aucun d'eux ne s'est encore arrêté. La menace de la pluie semble se préciser. Leclerc s'arrête en fin de 44e tour pour chausser les mediums, ce qui le fait repartir huitième à 10 secondes de Hamilton. Gasly y passe également en fin de 47e boucle, ressortant deux secondes derrière le Monégasque.

La pluie pour la fin de course

Au 50e tour, des gouttes sont signalées à plusieurs endroits du circuit. Vertstappen compte 8,8 secondes d'avance sur Alonso mais l'écart passe à 11 secondes dans la boucle suivante. La pluie se met à tomber plus nettement dans le 52e passage, notamment vers Mirabeau.

Dans ces conditions, les retardataires viennent perturber les luttes. Sainz met une pression de tous les instants à Ocon, tentant de le passer dans la chicane, aidé par l'adhérence de ses mediums face aux durs de l'Alpine. Plusieurs pilotes se font alors des frayeurs, dont Verstappen qui touche un mur au Portier et Sainz qui part en luge mais échappe à la correctionnelle à Mirabeau.

Alonso s'arrête à la fin du 53e tour pour monter les mediums, mais derrière plusieurs pilotes s'arrêtent pour des intermédiaires. C'est le cas également de Verstappen peu après. Alonso doit donc s'arrêter à nouveau pour les intermédiaires, mais ne perd tout de même pas la deuxième place face à Ocon. Hamilton et Russell complètent le top 5. Stroll doit abandonner après plusieurs contacts avec les barrières dans la zone de l'épingle.

À 20 tours du but, Verstappen compte 21 secondes d'avance sur Alonso, 26 sur Ocon, 28 sur Hamilton et 36 sur Russell. Magnussen, qui est resté un temps infini sur ses durs, tape dans le mur à basse vitesse à la Rascasse avant de faire une marche arrière pour rentrer au stand. Sargeant se fait surprendre à l'épingle, mais peut repartir. Russell écope de cinq secondes pour retour en piste dangereux sur Pérez peu après le passage aux pneus intermédiaires : le Britannique a en effet croisé la piste en sortant de l'échappatoire à Mirabeau, entraînant un contact avec le Mexicain.

Russell tente de forcer les consignes

L'épreuve se calme un peu à une quinzaine de tours du but. Russell revient sur Hamilton et suggère une inversion des positions pour tenter de le protéger de ses cinq secondes de pénalité et pouvoir tenter sa chance sur Ocon. Ce qui n'est pas suivi d'effets.

Dix tours avant le drapeau à damier, Verstappen compte quasiment 23 secondes d'avance sur Alonso, tandis qu'à une quarantaine de secondes du Néerlandais, Ocon, Hamilton et Russell se tiennent en trois secondes. Alors qu'il naviguait en fond de top 10, Tsunoda tire tout droit à Mirabeau et perd de nombreuses places. Il se plaignait de ses freins depuis plusieurs tours.

Verstappen se fait une frayeur au 71e tour en touchant le mur à la sortie de la Piscine, mais sans conséquence. Au contraire, son avance s'accroît, avec 25 secondes à cinq tours de la fin. Derrière Hamilton, au volant d'une voiture qui ne lui donne pas satisfaction, Russell a relâché la pression. Leclerc restant à une dizaine de secondes et ne le menaçant donc pas directement.

Max Verstappen s'offre une 39e victoire en Formule 1 en remportant le Grand Prix de Monaco 2023, devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Lewis Hamilton, George Russell, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris et Oscar Piastri complètent le top 10.

Grand Prix de Monaco