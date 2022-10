Sainz : "Bien sûr que Russell méritait une pénalité"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix des États-Unis n'aura pas duré longtemps pour Carlos Sainz. Auteur de la pole position, le pilote Ferrari nourrissait légitimement de grands espoirs pour cette course sur le Circuit des Amériques. Or, il a vu Max Verstappen lui passer devant avant même le premier virage – premier virage où il a ensuite été percuté par la Mercedes de George Russell, qui a quelque peu manqué son freinage.

"C'est très simple, je n'ai pas pris le meilleur départ qui soit", relate Sainz. "Je crois que Max en a pris un vraiment bon, car le mien, par rapport aux Mercedes, n'était pas si mauvais. On a vu à de très nombreuses reprises que le pilote en deuxième place prend un meilleur départ que celui en pole position ici, pour une raison que nous ne comprenons pas encore. J'étais en pleine bataille avec Max, et soudain est arrivé quelqu'un qui n'était même pas dans cette bataille et m'a heurté. Je ne pense pas que beaucoup d'explications et d'images soient nécessaires."

L'Ibère a été contraint à l'abandon, son radiateur ayant été endommagé. Quant à savoir si Russell méritait la sanction de cinq secondes qu'il a reçue : "Bien sûr que cela méritait une pénalité. S'il méritait cinq [secondes], dix, ou un stop-and-go, je ne vais pas l'évaluer."

Et lorsqu'il lui est suggéré que la nature de la piste aurait pu contribuer à l'accrochage, avec plusieurs trajectoires différentes possibles, Sainz est plus que sceptique et s'adonne à l'hyperbole : "Non, je pense que l'on n'a jamais vu ce genre d'incident dans le top 3 car d'habitude, dans le top 4, les pilotes ne commettent pas ce genre d'erreur."

Avec cette nouvelle déconvenue, l'Espagnol continue de perdre du terrain au championnat des pilotes, où il voit justement George Russell prendre le large et Lewis Hamilton revenir sur ses talons. Sainz n'a parcouru que 75% des kilomètres au programme cette saison, moins que tous les autres pilotes titulaires, et a déjà connu six abandons, dont quatre à cause d'accidents survenus en début de course – il est seul responsable de deux d'entre eux.

"Le problème, c'est que j'en paye encore le prix", déplore sur F1 TV celui qui n'a marqué que 46 points lors des six Grands Prix depuis la trêve estivale. "C'est la tendance depuis le début de l'année : des premiers tours qui ne me permettent pas de faire la course, de me battre pour la victoire ou de continuer à apprivoiser la voiture, ce qui est extrêmement frustrant et décevant. Ça fait tant de courses où je n'ai pas bouclé un seul tour ! La vitesse est là, c'est juste une très mauvaise année en termes de chance."

Propos recueillis par Mandy Curi