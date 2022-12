Sainz : "Je sais que Vasseur va faire du bon travail"

Charger le lecteur audio

Après quatre saisons à la tête de la Scuderia Ferrari, et près de 30 ans de collaboration avec l'emblématique équipe de Formule 1, Mattia Binotto a remis sa démission. L'Italien va donc quitter son poste de directeur d'équipe à la fin de l'année et laisser Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo et PDG de Sauber depuis 2017, prendre la relève à Maranello.

À l'occasion d'un événement organisé par Estrella Galicia, dont il est l'ambassadeur, Carlos Sainz est revenu sur le recrutement du directeur français. Le #55 est heureux de voir du sang neuf, il a toutefois conscience du temps d'adaptation dont aura besoin Vasseur pour permettre de faire progresser Ferrari.

"Nous espérons que ce sera un changement pour le mieux", a-t-il indiqué. "À chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, il a un surplus de motivation et veut bien faire, pour lui et pour l'équipe. Il faut lui donner du temps pour qu'il voie comment l'équipe fonctionne, pour savoir quels changements sont nécessaires."

"Ferrari est très grand et je sais que ça va prendre du temps, ça ne se fera pas du jour au lendemain. J'ai entendu de très bonnes choses sur [Vasseur]. Je le connais personnellement, il voulait me recruter chez Renault [en 2017]. Je lui ai parlé hier, je l'ai appelé et j'ai eu mon premier contact en tant que pilote Ferrari. Je sais qu'il va faire du bon travail."

Frédéric Vasseur fait son arrivée à Maranello alors que Ferrari traverse une période délicate. Certes, l'écurie s'est imposée à quatre reprises cette saison, soit quatre victoires de mieux que lors des exercices 2020 et 2021, mais elle a été rapidement surclassée par Red Bull alors que la F1-75 a démarré l'année avec un avantage sur la RB18 de Max Verstappen, futur Champion du monde.

De plus, le titre constructeurs a été perdu au profit de Red Bull, qui a pu capitaliser sur la régularité de Verstappen et Sergio Pérez après un démarrage difficile. À l'inverse, Ferrari a perdu de précieux points tout au long de l'année en raison d'erreurs dans la stratégie, de problèmes de fiabilité et de fautes de pilotage pour Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Ainsi, celui qui a fini à la dernière place du classement des kilomètres parcourus par les titulaires en 2022 souhaite améliorer sa régularité l'an prochain. "Mon objectif est d'être régulier. Je sais gagner des courses mais si l'on veut se battre pour le championnat, il faut être régulier", a-t-il expliqué.

"Si l'on est [dans un top team], la cinquième ou sixième place est le pire résultat possible. Mais avec les six abandons que j'ai eus [en 2022], l'on perd un certain nombre de points qui font que le titre s'éloigne, même s'il est vrai que Verstappen et Red Bull ont tout le temps été supérieurs. Je pense qu'en tirant quelques leçons et en redevenant le Carlos régulier qui a terminé toutes les courses en 2021, on pourra se battre pour le Championnat du monde."

Propos recueillis par Jacobo Vega