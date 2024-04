Sargeant récupère la Williams d'Albon, le troisième châssis attendra

Comme prévu depuis le milieu de semaine dernière, Williams dispose bien de deux monoplaces prêtes à courir ce week-end pour le Grand Prix du Japon. Logan Sargeant fait ainsi son retour à la compétition, deux semaines après avoir été contraint de céder son châssis à son coéquipier Alexander Albon, accidenté lors des essais libres.

Désormais, l'Américain dispose de la monocoque initialement utilisée par le Thaïlandais, et qui a été réparée dans les ateliers de Grove. En revanche, la marge d'erreur demeure infirme pour les deux pilotes de l'écurie, qui ne dispose toujours pas de troisième châssis. L'arrivée de ce dernier devrait être effective début mai, pour le Grand Prix de Miami.

"C'est celle qui a été réparée", a indiqué Logan Sargeant quand on lui a demandé quelle monoplace serait la sienne à Suzuka. "Tout simplement parce que la charge de travail liée à l'échange des voitures aurait été beaucoup trop lourde pour les mécaniciens. Mais les réparations du châssis se sont mieux passées que prévu."

Ces réparations ont engendré une légère hausse de poids qui ne dépasse a priori pas la centaine de grammes. Elles se sont concentrées sur la zone destinée à accueillir les suspensions et aucune fissure n'a été trouvée au niveau de la coque en elle-même.

Lire aussi : Formule 1 Le programme du GP du Japon F1 2024

"Si je suis sincère, lorsque j'ai vu l'accident d'Alex, la première chose à laquelle j'ai pensé est que l'on n'avait plus de pièces de rechange", confie Logan Sargeant. "J'étais évidemment inquiet pour l'équipe. Mais c'est l'une des difficultés auxquelles nous avons dû faire face en ce début de saison, sans avoir de filet de sécurité. Je pense que c'est un aspect que l'équipe doit développer, afin d'être meilleurs et plus performants dès le début de saison."

En dépit de l'épée de Damoclès au-dessus des deux pilotes Williams, aucune discussion ouverte n'a eu lieu en amont pour évoquer le scénario privilégié en cas de nouvel accident à Suzuka. Logan Sargeant, lui, assure que son pilotage ne sera pas affecté par cette menace.

"Encore une fois, c'est une situation à laquelle nous avons dû faire lors des trois premiers Grands Prix", rappelle l'Américain. "Nous étions dans la même situation en allant en Arabie saoudite. Et bien sûr, il faut être prudent par rapport à ça. Mais dans le même temps, on ne peut pas l'être, c'est de la Formule 1. Si tu es prudent, tu es largué. Donc ce n'est pas vraiment une question qui se pose : il faut être investi, confiant, et espérer que rien ne se passe mal."

Photos - Jeudi à Suzuka