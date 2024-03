Williams dans les temps pour avoir deux châssis à Suzuka

Quelques jours après un week-end difficile à Melbourne, Williams travaille d'arrache-pied dans son usine de Grove. La mission est de réparer le châssis accidenté par Alexander Albon lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie et de le réacheminer vers Suzuka, où aura lieu la semaine prochaine le Grand Prix du Japon. Une tâche désormais en bonne voie, effaçant le doute qui pouvait encore subsister.

"À Suzuka, nous aurons deux voitures sans trop de problèmes", annonce le directeur de l'écurie anglaise, James Vowles, soulignant les efforts consentis dans les ateliers mais également en amont, dans le paddock de l'Albert Park.

"Je suis confiant pour que l'on parvienne à réparer le châssis", précise-t-il. "Nous avons mis en place des mesures pour que le châssis soit de retour [à l'usine] très tôt lundi matin. Je crois qu'il est arrivé vers 2 heures du matin lundi. L'équipe à l'usine a travaillé dessus, l'a démonté, et elle fait des réparations. Aux dernières informations, nous sommes dans une bonne situation pour que le châssis revienne assez tôt pour Suzuka."

"Une grande partie du travail a été faite à Melbourne. Il y avait des photos et des techniques appelées NDT : ce sont des tests non destructifs, que l'on a donc pu faire. Cela nous permet de pleinement comprendre l'ampleur des dégâts et ce que l'on doit faire. Cette préparation était essentielle. Grâce à ça, le travail a pu commencer dès lundi à 2 heures du matin."

Williams pourra donc se présenter avec ses deux pilotes au Japon mais la situation demeure précaire puisqu'une nouvelle fois, l'équipe n'aura pas de châssis de secours sur place et continue de travailler à flux tendu concernant les pièces de rechange. Toute sortie de piste violente deviendrait donc problématique, ce que devront avoir en tête Alexander Albon et Logan Sargeant.

Logan Sargeant s'est retrouvé sur la touche à Melbourne. Photo de: Williams F1

L'Américain, privé de Grand Prix à Melbourne après avoir été sacrifié pour laisser son châssis à son coéquipier, devra également reprendre très vite confiance après cet épisode qu'il a qualifié de "moment le plus difficile" dans sa carrière. Williams tentera également de le mettre dans les meilleures conditions possibles.

"On a un athlète professionnel, qui ne fait rien d'autre que ce que je lui ai demandé de faire cette année, qui n'a pas fait une seule erreur, qui n'a pas fait un seul faux pas cette année", reconnaît James Vowles. "Pourtant, je l'ai sorti de la voiture. Dans la voiture ou en dehors, cela nuit à la confiance."

"L'une des méthodes que j'ai mises en place avec lui jusqu'à présent, c'est la structure – y compris le fait que lui et moi parlons de ses points forts et de ses points faibles –, l'aide et le soutien afin de le faire progresser. La vérité, c'est qu'avec un pilote, quand il remonte dans la voiture, au Japon le concernant, il va se retrouver à quelques millièmes d'Alex. C'est ce qu'il a fait lors des derniers Grands Prix. Vous verrez que la confiance reviendra."

"Il comprend que c'est un sport d'équipe. C'est le sport le plus bizarre au monde, où j'ai deux pilotes, mais c'est un sport d'équipe."