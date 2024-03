Albon "frustré" de ne pas avoir profité des abandons

Alexander Albon n'a pas rempli la mission qu'il s'était fixée à Melbourne. Après son gros accident en EL1, Williams a décidé de lui attribuer le châssis de Logan Sargeant, contraint de déclarer forfait dans la manœuvre. Albon espérer remercier son coéquipier et son équipe en inscrivant des points, ce qu'il n'a pas pu faire puisqu'il a fini aux portes du top 10, au onzième rang.

La déception est d'autant plus grande que les abandons de Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell ouvraient des opportunités. "C'était frustrant parce que nos rivaux ont marqué des points", a déclaré le Thaïlandais. "On a besoin de ces courses où trois [voitures] des top teams abandonnent. On devait capitaliser sur ça et malheureusement, on ne l'a pas fait. On n'avait pas le rythme que l'on espérait avoir en piste."

Douzième sur la grille, Albon a été le deuxième pilote à changer de pneus, dès le sixième tour, et il s'est retrouvé dixième après les arrêts des autres pilotes. Cet undercut était un pur pari stratégique en espérant conserver la position obtenue, ce qui a plutôt bien fonctionné mais ses difficultés à gérer les pneus ne lui ont pas permis de résister aux pilotes Haas. Nico Hülkenberg l'a doublé à la faveur des arrêts au stand et Kevin Magnussen a pris l'avantage en piste. Albon était donc 12e avant de profiter de l'accident de Russell en toute fin de course.

"Il fallait que l'on s'arrête tôt. Cela masquait notre manque de rythme, on essayait de rester dans la course en s'arrêtant tôt et en gardant la position en piste mais au final, le rythme était trop élevé. À chaque fois que je devais répondre au rythme des voitures autour de moi, j'avais du graining et je détruisais mes pneus."

"Quand je pouvais rouler à mon rythme, ça allait, mais j'étais à trois dixièmes et demi du rythme. On a mis beaucoup [d'appui sur] l'avant de la voiture juste pour essayer de mettre fin aux glissades. À un moment, l'équilibre est juste mauvais et on glisse de l'arrière, mais l'avant a quand même du graining. C'est une sensation assez bizarre."

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Alex Albon, Williams FW46 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Classé en 11e position pour la deuxième course consécutive, Alex Albon est déçu de ne pas avoir encore ouvert le compteur de Williams cette année, mais il estime qu'il était aurait difficilement pu décrocher un meilleur résultat à Melbourne.

"Le week-end a été bizarre. Je suis assez content de ma prestation au vu des circonstances. Évidemment, en EL1 c'était une erreur de ma part mais dans cette situation, je sens que les qualifications se sont bien passées et que j'ai presque fait le maximum. En course, on n'avait pas le rythme."

"J'ai discuté avec Logan vendredi, et les soucis que nous avions vendredi étaient les mêmes le dimanche. Je n'ai pas fait de long relais avant la course. Peut-être qu'avec le recul, certaines choses m'auraient aidé à se prémunir un peu plus du graining mais je ne sais pas, je n'en suis pas certain."

"Ce week-end a été dur pour nous tous chez Williams", a ajouté Albon. "Je pense qu'en un sens, on s'est assez bien battus, considérant tout ce qu'il s'est passé. Les gens en piste ont dû énormément travailler et comme je l'ai dit, ce n'est pas la façon dont on veut aborder la compétition. J'espère que nous reviendrons plus forts au Japon. Je vais récupérer ma voiture et rendre la sienne à Logan."

Avec Filip Cleeren et Matt Kew