Albon : Marquer des points, "le meilleur moyen" de remercier Sargeant

La Williams d'Alexander Albon a été endommagée dans un accident lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie, ce qui a contraint le pilote thaïlandais à ne pas disputer la seconde séance quelques heures plus tard. En l'absence de châssis de rechange, James Vowles, directeur de l'équipe, a confié à Albon l'unique voiture rescapée, celle de Logan Sargeant, pour le reste du week-end.

En conséquence, Sargeant a dû déclarer forfait et seuls 19 pilotes prendront part à la course ce dimanche. Interrogé par Motorsport.com sur cette situation inédite, Albon a indiqué : "Pour être honnête, c'est une sensation différente, une sensation bizarre, parce que c'est une chose de faire une erreur et d'avoir la pression d'essayer d'être performant en qualifications, mais c'en est une autre quand on vous donne une responsabilité – et j'assume cette responsabilité, ça ne m'a pas échappé."

"C'était difficile. En même temps, la seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est de vous concentrer sur votre travail, mettre tout ça derrière vous et prendre le week-end comme un week-end normal. Évidemment, il y a eu une séance en moins. Mais sincèrement, c'est tout ce que je peux faire."

En qualifications, Albon a terminé septième en Q1 avant de prendre la douzième place en Q2. Avec cette position sur la grille, le pilote Williams dispose d'une nouvelle bonne opportunité de débloquer le compteur de son équipe, engagée dans une lutte féroce avec Haas, VCARB, Stake et Alpine en ce début de saison. Et selon lui, inscrire des points serait également la meilleure façon de remercier son coéquipier pour ce sacrifice.

"Je pense que jusqu'à présent, nous avons fait du bon travail. Il s'agit simplement de continuer sur notre lancée. Et le meilleur moyen de rendre la pareille à Logan serait de marquer des points", a-t-il affirmé, ajoutant ensuite : "Nous discutons, nous discutons toujours. Nous sommes très ouverts en tant qu'équipe. Je l'ai aidé en EL2 et, quand la décision a été prise, il m'a aidé. Il a été un vrai gentleman, il a gardé un esprit d'équipe durant toute ce moment."

"Nous discutions des EL2, des choses qu'il aimait et n'aimait pas dans une voiture, nous avons un retour similaire. On peut donc tout de suite lui faire confiance et commencer les EL3 là où il s'était arrêté."

Existe-t-il des différences entre le châssis d'Albon et celui de son coéquipier ? Maintenant qu'il a testé les deux, le Thaïlandais a répondu : "Pour être honnête, les sensations sont très similaires, presque identiques. Il était surtout question de retrouver ma confiance et de reprendre le rythme avec ce circuit."