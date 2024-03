Verstappen : "Je ne sentais pas que je me battais pour la pole"

Si l'on ne regarde que la feuille des temps, la troisième pole position de Max Verstappen en 2024, en autant de séances qualificatives, n'est pas vraiment une surprise. Pourtant, le Néerlandais a dû redoubler d'efforts pour signer le meilleur temps.

Devancé par les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz en essais libres, et mécontent de l'équilibre de sa Red Bull, le triple Champion du monde en titre a finalement été le plus satisfait de sa machine en Q3, avec un tour final lui garantissant le premier emplacement sur la grille de départ.

Comme l'a expliqué Verstappen, ce sont des retouches continues sur sa monoplace qui lui ont permis de croire en ses chances de pole à Melbourne. "Jusqu'à présent, je pense qu'il a été un peu difficile de trouver un bon équilibre avec la voiture ce week-end. Même lors des qualifications, en Q1 et Q2, je ne sentais pas vraiment que je me battais pour la pole", a-t-il affirmé.

"Mais nous avons fait ensuite quelques petites retouches sur la voiture et ça a semblé m'aider à vraiment aller à la limite en Q3. J'ai été assez satisfait dans mes deux tours. Il y a toujours des choses que l'on peut améliorer mais, dans l'ensemble, je suis très satisfait de cette performance."

Et le pilote Red Bull d'ajouter : "C'est toujours quand tu es sous pression, à fond sur ce circuit, qu'il est très difficile de réussir chaque virage comme sur n'importe quel autre circuit. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait des tours que nous avons faits."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Puisque le régime de Parc Fermé est appliqué avant les qualifications, les changements qu'une équipe peut effectuer sur sa voiture sont limités. Pour Red Bull, ce sont des variations dans la pression des pneus et l'angle des volets de l'aileron avant qui ont permis à Verstappen d'être davantage satisfait de l'équilibre de la RB20, notamment dans un troisième secteur qui posait problème.

"Ça a été un excellent travail d'équipe de la part des ingénieurs, de Max et des techniciens des pneus", a indiqué Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, sur Servus TV. "Nous nous sommes progressivement hissés à l'avant avec de petites choses, comme des changements de pression, un peu plus d'angle sur l'aileron avant et ce qui a été notre gros handicap, le secteur 3, où nous n'avions plus de pneus parce qu'ils surchauffaient trop."

"Nous avons gagné trois à cinq dixièmes dans ce secteur et, au final, il était aussi violet [couleur signifiant un record, ndlr]. C'est l'association de toute l'équipe et, bien sûr, d'un tour parfait de Max. Je pense aussi que Ferrari était relativement confiant mais, quand ils ont vu que nous nous rapprochions de plus en plus, Carlos a fait une erreur. C'est une surprise, mais c'est bon pour nous."

Reste désormais à affronter les 58 tours de course, qui réservent leur lot de surprises en raison du choix pneumatique appliqué par Pirelli à Melbourne. Ainsi, Marko estime que la victoire sera donnée à celui ayant le mieux géré ses enveloppes.

"Je pense que la manière dont on gère les pneus sera cruciale demain", a-t-il ajouté. "Pour l'instant, on ne sait pas encore quelles gommes et combien d'arrêts sont prévus à cause de la température. Aujourd'hui, il faisait six ou sept degrés de plus. Ce sera un facteur décisif. Il y a eu de nombreuses phases de Safety Car lors des courses annexes, qui ont pris beaucoup de temps. Ça fait beaucoup d'incertitudes. Mais quand on est devant, la vie est beaucoup plus facile."

"Je suis beaucoup plus optimiste maintenant parce que nous avons trouvé un [bon] équilibre avec la voiture. Nos temps dans le secteur 3 prouvent que nous avons travaillé dans la bonne direction. Si nous pouvons encore réaliser des temps optimaux dans le troisième secteur, ça signifie que l'usure de nos pneus a diminué."