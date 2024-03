Russell prédit une forte usure des pneus et plusieurs arrêts au stand

Les pilotes ont pour habitude de n'effectuer qu'un seul arrêt au stand au Grand Prix d'Australie, les composés pneumatiques sélectionnés par Pirelli étant capables d'accumuler les tours du circuit de l'Albert Park. Mais pour l'édition 2024 de la course, le manufacturier italien a revu sa copie en optant pour les composés les plus tendres de sa gamme, du C3 au C5, afin de rendre les stratégies plus incertaines.

Et au terme de la première journée de roulage, l'incertitude semble être de mise dans le paddock. Après avoir testé les pneus mediums et tendres, plusieurs pilotes ont fait état de graining. La gomme à flancs rouges semble la plus fragile, Nico Hülkenberg ayant indiqué qu'elle n'était "pas un composé de course".

Sans aller totalement dans le sens du pilote allemand, George Russell a également fait part de ses doutes quant à la tenue du pneu tendre sur de longues distances. Selon le pilote Mercedes, la dégradation rapide des composés plus tendres devrait multiplier les arrêts en course.

"Je pense que cette année, avec les pneus plus tendres, ça va être difficile en course", a -t-il estimé. "Je pense qu'il était facile de ne faire qu'un arrêt les années précédentes, mais il semble que ce ne sera pas le cas [cette année] pour le moment. C'était difficile, c'était vraiment difficile en piste. Il y a eu beaucoup de graining sur toutes les voitures."

"D'habitude, la course se fait en qualifications à Melbourne mais maintenant que Pirelli a été plutôt incisif, je pense que les choses sont légèrement différentes. La semaine dernière [à Djeddah], nous avons probablement été trop conservateurs et nous aurions dû aller un cran plus tendre [avec les pneus]. C'est ce que nous avons fait cette semaine."

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Et Esteban Ocon est du même avis : "C'était intéressant de tester ces nouvelles gommes plus tendres que l'année dernière. Je pense que ça va dans la bonne direction. La course devrait être plus intéressante de ce côté-là car c'est un circuit à très faible dégradation, ce qui pourrait donner lieu à des stratégies plus intéressantes dans l'ensemble. L'année dernière, nous pouvions faire toute la course avec un seul train de pneus, ce qui devrait être un peu différent cette année."

Interrogé sur la direction différente prise par Pirelli pour le Grand Prix d'Australie, Simone Berra, ingénieur en chef du manufacturier, a confirmé la volonté de pimenter les stratégies par rapport aux années précédentes.

"Évidemment, nous savions dès le début que le graining serait le facteur principal ici", a déclaré l'Italien. "Ça a déjà été le cas ces dernières années, le C2 étant la gomme la plus résistante par rapport aux gommes plus tendres. Mais nous voulions avoir des résultats différents en matière de stratégies. Par le passé, il était clair que les C3 et C2 constituaient la meilleure stratégie, avec un seul arrêt. C'était clair pour tout le monde et assez ennuyeux en matière de choix de pneus."

"Cette année, il semble que ce soit un peu différent. La gestion des pneus fera évidemment une différence par rapport aux années précédentes. Et c'est quelque chose que nous avons vu aujourd'hui lors des essais libres. En gros, les équipes n'ont pas utilisé le composé dur, elles préfèrent garder le dur pour la course, simplement parce que c'est le plus résistant en matière de propagation du graining."

Avec Adam Cooper