Sargeant forfait à Melbourne pour céder son châssis Williams à Albon

Il n'y aura que 19 monoplaces au départ du Grand Prix d'Australie. Comme le redoutait Williams, l'accident d'Alexander Albon lors de la première séance d'essais libres à Melbourne va avoir des répercussions importantes sur la suite du week-end. Après son choc violent contre un mur, le châssis du Thaïlandais n'est pas réparable. Problème : l'écurie anglaise ne dispose pas d'une troisième monocoque sur place, l'obligeant à retirer la voiture.

Pour conserver toutes ses chances d'essayer d'inscrire des points, Williams a pris la décision d'utiliser le châssis de Logan Sargeant pour remonter une monoplace qu'utilisera Alexander Albon à partir de la troisième séance d'essais libres samedi. Cette décision était déjà à l'étude plus tôt dans la journée et a été officialisée. Le pilote américain est donc forfait pour la suite du Grand Prix, plus que jamais malgré lui.

"Il est inacceptable, dans la Formule 1 d'aujourd'hui, de ne pas avoir de châssis de rechange, mais cela traduit le retard que nous avons pris pendant la période hivernale et illustre la raison pour laquelle nous devons procéder à des changements significatifs afin de nous placer dans une meilleure position pour l'avenir", assume le directeur de l'écurie, James Vowles. "Par conséquent, nous avons dû prendre des décisions très difficiles cet après-midi."

"Logan ne devrait pas avoir à souffrir d'une erreur qu'il n'a pas commise, mais chaque course compte lorsque le milieu de peloton est plus serré que jamais, et nous avons donc pris la décision en fonction de nos meilleures chances de marquer des points ce week-end. Elle n'a pas été prise à la légère, et nous ne remercierons jamais assez Logan d'avoir accepté, démontrant son dévouement à l'équipe. Il a vraiment l'esprit d'équipe. Ce week-end sera difficile pour Williams, et nous ne nous mettrons plus jamais dans cette situation."

C'est le moment le plus difficile dont je me souvienne dans ma carrière.

Logan Sargeant, qui s'était classé 13e de la deuxième séance d'essais libres, ne cache pas vivre " le moment le plus difficile" de sa carrière, insistant sur le fait que "ce n'est absolument pas facile" à accepter. "Cependant, je suis entièrement là pour l'équipe et je continuerai à contribuer de toutes les manières possibles ce week-end afin de maximiser ce que nous pouvons faire."

Parti à la faute en décollant sur le vibreur du virage 7, Alexander Albon se montre plus que jamais reconnaissant.

"Je dois être totalement honnête et dire qu'aucun pilote ne voudrait céder sa place", insiste-t-il. "Je ne voudrais jamais que pareille chose se produise. Logan a toujours été un professionnel accompli et avec l'esprit d'équipe, depuis le premier jour, et ce ne sera pas facile pour lui d'accepter cette décision. À ce stade, je ne peux pas m'attarder sur la situation et mon seul travail consiste à maximiser notre potentiel ce week-end et à travailler avec l'ensemble de l'équipe pour faire en sorte que nous fassions du mieux possible."