Ferrari est "dans une meilleure position" qu'à Bahreïn et Djeddah

Ferrari a lancé son week-end australien d'une excellente manière en réalisant le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres. À Melbourne, Charles Leclerc a relégué son plus proche poursuivant, Max Verstappen, à près de quatre dixièmes de seconde, tandis que Carlos Sainz a pris la troisième place.

"Pour l'instant, ça va", a résumé Leclerc. "Nous avons eu une journée positive, des premiers tours des EL1 jusqu'à la fin des EL2. C'est donc un bon début mais nous devons continuer à travailler très dur parce que je suis sûr que nous verrons des surprises demain et qu'il n'y a aucune raison que nous restions un peu devant tous les autres. Il y a encore de la marge pour améliorer certaines choses, notre simulation de course a été assez bonne, ce qui est encourageant, mais nous verrons."

L'avance de Leclerc sur le reste de la grille en EL2 a de quoi surprendre, d'autant plus que le Monégasque a subi de cuisantes défaites aux Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite, tous deux dominés de la tête et des épaules par Max Verstappen. Mais, sans non plus faire preuve d'un excès d'optimisme, le pilote Ferrari considère que la situation au Grand Prix d'Australie est différente.

"Je dirais que nous sommes dans une meilleure position que lors des deux premières courses, mais Red Bull n'a pas encore attaqué donc nous devons attendre pour voir où se situe leur potentiel. Je pense qu'ils sont toujours devant mais nous pourrions avoir ce week-end notre meilleure chance depuis le début de la saison", a-t-il estimé.

Helmut Marko, conseiller spécial de Red Bull, s'est dit impressionné par le rythme de la Ferrari SF-24 sur les longs relais. Leclerc est en effet satisfait des performances de sa machine en simulation de course, néanmoins il émet des réserves compte tenu du fort trafic en EL2, qui a entravé les relais de plusieurs pilotes.

"Le rythme de course est assez bon mais il est difficile de le comparer car certains pilotes ont eu beaucoup de trafic", a-t-il indiqué. "Nous avons eu des tours relativement dégagés et ils avaient l'air assez bons. Il vaut mieux que ce soit bon le vendredi que l'inverse. C'est donc un bon début mais nous devons continuer à aller de l'avant et voir ce qui est possible."