Gasly : "Il n'y aura pas de miracle ce week-end"

Avec une A524 quasiment identique à celle qui a disputé les deux premières épreuves, Alpine doit continuer de faire le dos rond ce week-end à Melbourne, cadre du Grand Prix d'Australie. Sans surprise, et malgré un gros travail d'exploitation des données et de compréhension de la monoplace mené en amont, les deux séances d'essais libres de ce vendredi ont confirmé la tendance du début de saison.

Classés 15e et 17e des EL2, Pierre Gasly et Esteban Ocon accusent toujours un sérieux déficit de performance pure sur le milieu du peloton. Et même si quelques signaux positifs existent, notamment sur les longs relais et sur l'utilisation des gommes mediums, aucun des deux hommes ne veut nourrir d'espoirs irréalistes d'entrer dans le top 10.

"On a la même voiture, donc on sait qu'il n'y aura pas de miracle ce week-end", prévient d'emblée Pierre Gasly au micro de Canal+. "Ce matin on a eu des soucis de mon côté du garage, avec le différentiel qui ne fonctionnait pas. On a dû résoudre ça entre les deux séances. Cet après-midi ça allait mieux, surtout avec les mediums, je pense que j'étais vraiment plus satisfait de l'équilibre de la voiture."

"Après, en termes de performance globale, on sait que l'on n'est toujours plus ou moins au même endroit. En tendres c'était un peu plus compliqué avec les pneus. Je pense qu'il y a plus de travail et un peu mieux à aller chercher avec ces pneus-là. On va essayer de se concentrer là-dessus et d'aller chercher un meilleur résultat en qualifications demain que lors des deux premières courses."

Dans ce contexte, être au rendez-vous pour "saisir les opportunités" est ce qu'il y a de plus envisageable pour le pilote tricolore, dont le coéquipier partage globalement le même sentiment à l'issue de cette journée.

"On verra demain", souffle Esteban Ocon au micro de Canal+. "Je pense que les chronos sont serrés de toute façon. Ça a l'air très serré depuis les EL1. En EL1, le chrono en mediums nous mettait pas trop mal, donc je pense que la dynamique ressemble [aux deux premiers GP]. Par contre, tant que l'on n'a pas fait les qualifications, on ne peut pas savoir. Ça risque d'être un week-end encore difficile mais on ne se décourage pas et on continue de travailler et d'essayer d'exploiter le package au maximum."