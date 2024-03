Sans châssis de rechange pour Albon, Williams pourrait sacrifier Sargeant

L'accident d'Alexander Albon survenu lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie met l'écurie Williams en difficulté à Melbourne. La monoplace du Thaïlandais a été sérieusement endommagée dans un gros choc avec un mur, à tel point qu'il n'a pas pu prendre part aux EL2 sur le tracé de l'Albert Park. L'équipe anglaise tente d'évaluer les dégâts et les réparations à mener, en espérant qu'un changement de châssis ne soit pas nécessaire.

Car Williams ne dispose pas de châssis de rechange ce week-end, information qui a été confirmée par la structure de Grove. Dans le scénario du pire, le choix pourrait alors être fait de reprendre le châssis de Logan Sargeant et de priver l'Américain de la suite du week-end, afin de préparer la monoplace d'Alexander Albon. La décision définitive sera prise dans la soirée à Melbourne.

"C'était un gros accident", confie à Motorsport.com James Vowles, directeur de Williams. "Le moteur est endommagé, la boîte de vitesses est en deux morceaux, et le châssis est endommagé. C'est le pire accident possible. Nous n'avons pas de troisième châssis ici. Il s'agit donc maintenant de savoir si nous pouvons réparer celui-ci. Nous avons des kits de réparation, mais je ne sais pas encore, car c'est un accident très important qui a énormément touché la partie avant droite."

"Marquer un point ici peut faire la différence à la fin entre la 6e et la 10e place au championnat constructeurs, c'est aussi simple que ça", a-t-il ajouté devant l'éventualité de privilégier Alexander Albon. "Alors ça dépend, on va voir comment se déroulent les EL2 et comment sont les performances de la voiture. Je veux voir quelles sont les options à notre disposition et ce qu'il en est du châssis."

Si l'absence de troisième châssis en Australie peut surprendre, il s'agit selon James Vowles d'un risque calculé et assumé pris par l'écurie.

"Nous avons été très ouverts et transparents quant au fait que nous repoussions les limites dans tous les domaines durant l'hiver, et il fallait faire des sacrifices", plaide le Britannique. "Et l'un de ces sacrifices, un risque à prendre, est d'imaginer que pour cette première partie de la saison, il n'y aura pas de gros accident. Ce qui n'a pas payé dans ces circonstances."

Propos recueillis par Adam Cooper