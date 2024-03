Hamilton : "Trois ans de suite que le sentiment est le même"

Un décrochage dans l'avant-dernier virage, symptomatique de l'inconstance de la W15, et Lewis Hamilton s'est retrouvé privé de Q3 à Melbourne. Battu de 59 petits millièmes par son coéquipier George Russell, le septuple Champion du monde doit se contenter de la 11e position sur la grille de départ, mais la morosité va bien plus au-delà de ce résultat brut. Mercedes ne parvient pas à percer le mystère d'une monoplace visiblement encore capricieuse et surtout trop sensible aux changements de conditions.

"On apprend quelque chose de nouveau à chaque fois que l'on prend la piste", explique le pilote anglais. "Les EL3 se sont très bien passés et j'étais vraiment optimiste pour les qualifications. Je ne sais pas si c'est le vent qui s'est levé et qui, comme hier, a fait que la voiture était sur le fil du rasoir."

"Ça fait trois ans de suite que le sentiment est le même. Mais il y a parfois des pics où l'on se dit que ça pourrait être bien, comme ce matin. Et puis ça disparaît. Si nous parvenons à trouver ce qu'il y a de bien dans cette voiture et à la rendre constante, nous pourrons peut-être être plus compétitifs. Mais il y a beaucoup de travail, et tout le monde planche aussi dur que possible."

Ce travail, Lewis Hamilton s'y consacre même s'il est en partance pour Ferrari à l'issue de la saison. Et il se montre prêt à tout tester sur sa monoplace, retrouvant une situation qu'il juge similaire à celle d'il y a deux ans.

"En 2022, on ne séparait pas les choses", précise-t-il. "George faisait quelque chose de son côté et moi j'essayais chaque réglage qu'il y avait à tester et j'aidais l'équipe à trouver des options et un moyen de résoudre le problème. C'est à peu près la même chose, c'est un peu pareil cette année. J'ai essayé beaucoup de choses différentes."

"Les sensations étaient excellentes en EL3", répète-t-il au micro de Sky Sports. "Et c'était étrange parce que nous étions avec ceux de devant et nous ne comprenions pas vraiment pourquoi. Mais ensuite, nous avons entamé les qualifications et nous avons observé une nouvelle inconstance dans la voiture, ce qui nous a vraiment perturbés dans les têtes. [...] Ce n'est pas un sentiment agréable pour tout le monde dans l'équipe, mais nous allons continuer à travailler."

Septième à Bahreïn puis neuvième seulement à Djeddah, Lewis Hamilton avoue ne pas savoir à quoi s'attendre en course dimanche à Melbourne. "Je n'ai pas fait de long relais donc je ne sais vraiment pas", prévient-il. "Tout le monde est très rapide autour de nous. Mais ce sera une nouvelle journée, une nouvelle tentative. On va de l'avant."