Qualifs - Max Verstappen indéboulonnable

Q1 - Ocon surnage, Ricciardo coule

Les qualifications sont lancées alors qu'aucune Red Bull n'a signé le meilleur temps en essais libres. Charles Leclerc, le plus rapide en EL2 et EL3, confirme la bonne forme de Ferrari en Australie en signant la référence provisoire en Q1, en 1'17"244. Le Monégasque devance son coéquipier Carlos Sainz de 45 millièmes seulement.

Sur le circuit de l'Albert Park, les pneus tendres C5 de Pirelli demandent plusieurs tours pour offrir les meilleures performances. Dans un second tour chronométré, Fernando Alonso améliore le temps de Leclerc, avant d'être délogé par Sainz (1'16"731). À trois minutes de la fin, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu et Esteban Ocon sont dans la zone rouge.

Compte tenu du fonctionnement particulier des gommes tendres, une pluie d'améliorations de temps s'est abattue sur Melbourne dans les derniers instants de la Q1. Ricciardo s'extrait du fond du classement mais son temps est annulé pour non respect des limites de la piste, scellant ainsi son sort. Cela permet à Kevin Magnussen de passer en Q2. Ocon n'a pas eu besoin de cette annulation de chrono pour offrir à Alpine sa première Q2 de l'année.

À noter que Sergio Pérez a gêné Hülkenberg lors d'un tour rapide, ce qui pourrait entraîner une pénalité.

Éliminés en Q1 : Hülkenberg, Gasly, Ricciardo, Zhou

Q2 - Mercedes pas assez rapide

Contrairement à la Q1, une Red Bull se place devant une Ferrari en début de Q2, Max Verstappen signant une référence en 1'16"387. Deuxième, Sainz recule au troisième rang après le passage de Piastri, auteur du record dans le premier secteur mais cédant deux dixièmes à Verstappen. Très performant en Q1, Alexander Albon, qui a hérité du châssis de son coéquipier pour le reste du week-end, doit trouver deux dixièmes pour rêver d'une Q3.

Après un passage par les stands pour chausser des pneus tendres neufs, Sainz repasse en tête (1'16"189). Verstappen accuse deux dixièmes de retard, Leclerc près de quatre dixièmes. Derrière, les pilotes Mercedes reculent au classement avec l'amélioration des hommes dans la zone rouge... et Lewis Hamilton est éliminé pour 59 millièmes ! Parmi les équipes de top 5 présentes en Q3, Yuki Tsunoda est l'"intrus". Le Japonais s'est placé neuvième avec sa VCARB.

Éliminés en Q2 : Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen, Ocon

Q3 - Qui d'autre que Verstappen ?

Leader en Q1, leader en Q2, Carlos Sainz se place une nouvelle fois en tête en Q3. Le pilote Ferrari signe un temps de 1'16"331, son coéquipier Leclerc est repoussé à un dixième. Mais Red Bull ne s'avoue pas encore vaincu : Verstappen surgit et enregistre un temps canon de 1'16"048 pour s'offrir la pole provisoire. Pérez est quatrième, les McLaren de Norris et Piastri suivent. Alonso, coupable d'une sortie de piste au virage 6, regagne les stands et ne dispose que d'un seul tour pour se qualifier.

Sainz et Verstappen croisent le fer, à distance, dans les derniers instants des qualifications. L'Espagnol prend le record dans le premier secteur mais dans les deux autres, Verstappen fait mieux et améliore son temps (1'15"915). Sainz doit s'avouer vaincu pour plus de deux dixièmes, il se conforte néanmoins avec une place en première ligne.

De son côté, Leclerc a souffert avec sa Ferrari, avortant sa dernière tentative en Q3. Le Monégasque est cinquième, dépassé par Pérez mais aussi Norris. Suivent Piastri, Russell, Tsunoda, Stroll et Alonso.

