Shwartzman en piste avec Ferrari dès le GP des Pays-Bas

Robert Shwartzman va faire son retour au volant d'une Formule 1 ce vendredi. Le pilote de réserve Ferrari a déjà été aperçu au volant des bolides rouges à de nombreuses reprises depuis fin 2021, notamment lors de deux séances d'essais libres l'an passé, à Austin et à Abu Dhabi. Le champion FIA F3 2019 profitait ainsi de la règle imposant aux écuries d'engager un rookie (deux Grands Prix d'expérience ou moins) dans chaque monoplace lors d'au moins une séance dans l'année en week-end de course.

Ce sera à nouveau le cas en 2023, a confirmé Frédéric Vasseur : "Robert fera Zandvoort dans la voiture de Carlos [Sainz], et il en fera une autre, probablement Abu Dhabi, dans celle de Charles [Leclerc]. C'était le choix des pilotes [titulaires], je leur ai donné le choix de le faire où ils veulent. Je sais que ce n'est pas une situation facile. Mais l'idée convenait à Carlos."

"Ce n'est pas si facile à décider, car on ne peut évidemment pas le faire à Singapour, au Japon, à Las Vegas [en raison des caractéristiques spécifiques de ces pistes, ndlr]. Et il y a des sprints à Austin, au Qatar, alors on ne peut pas le faire là-bas non plus. Puis il y a les courses avec l'allocation de pneus qui est un peu différente, c'est aussi très délicat de le faire là-bas. Par conséquent, en fin de compte, il n'y a pas tant d'options que ça."

La plupart des écuries ont attendu la seconde partie de la saison pour faire rouler des rookies afin d'attribuer un maximum de temps de piste aux titulaires avec les nouvelles monoplaces puis leurs évolutions ; le rythme de développement va se tasser en fin d'année. La situation est toutefois complexe pour trouver des créneaux, d'autant que les engagements en Formule 2 de nombreux pilotes vont s'ajouter aux contraintes citées par Vasseur ci-dessus.

Shwartzman permet toutefois à Ferrari de contourner ce problème, n'ayant pour programme de course que la GT World Challenge Europe Endurance Cup en 2023. Ainsi, Oliver Bearman et Arthur Leclerc, membres de la Ferrari Driver Academy actuellement classés sixième et quatorzième respectivement en Formule 2, vont devoir patienter quelques mois de plus pour avoir leur chance.

"Ils doivent se concentrer sur le championnat de F2", insiste Vasseur. "Et nous essaierons de leur donner des opportunités en essais, soit dans la voiture 2021, soit dans une autre, avant la fin de la saison. Mais je veux les inciter à rester concentrés sur le championnat de F2."

Propos recueillis par Adam Cooper