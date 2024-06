L'écurie Stake nomme son directeur de la performance

Stefano Sordo, ancien directeur de la performance chez McLaren, rejoint les rangs de l'écurie Stake à cette même fonction, dans le cadre du développement de sa structure et de la prise de contrôle d'Audi en 2026.

Le technicien italien compte une expérience de près de vingt ans en sport automobile, où il a occupé les fonctions d'ingénieur de course et de directeur de l'aérodynamique, notamment. Il est passé par Toro Rosso, puis l'écurie Red Bull, où il accompagné les quatre titres mondiaux de Sebastian Vettel de 2010 à 2013. Stefano Sordo a ensuite officié durant six ans à la direction de la performance chez McLaren, et occupait depuis 2022 le poste de directeur technique de l'écurie RLL Racing en IndyCar et en IMSA.

Nommé directeur de la performance chez Stake/Sauber, il travaillera sous la houlette du directeur technique James Key, dans le cadre du développement de la structure suisse, qui passera sous le contrôle total d'Audi à partir de 2026.

"Je suis ravi de rejoindre Stake F1 Team KICK Sauber et d'assumer un rôle qui aura un impact direct sur l'exploitation des performances que nous avons déjà au sein de notre entreprise, et de l'aider à atteindre de nouveaux sommets", se réjouit Stefano Sordo. "L'équipe se trouve à un moment crucial de son histoire, avec le début de l'aventure Audi qui se profile à l'horizon, et je suis impatient de relever le défi qui nous attend."

"Je suis enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir nous réserve : les objectifs que l'équipe s'est fixés sont ambitieux, mais je perçois une grande confiance de la part de chacun au sein de cette organisation."

Andreas Seidl, PDG de Stake F1 Team Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

"La nomination de Stefano est une étape importante dans le développement de la structure de notre département technique", a déclaré Andreas Seidl, PDG du groupe Sauber. "Stefano sait ce dont une équipe gagnante a besoin, il apporte une grande expérience à l'équipe et, avec les différents rôles qu'il a joués dans le passé, il est parfaitement placé pour analyser les forces et les faiblesses de nos opérations techniques, et pour répondre aux besoins."

"Nous disposons d'une équipe technique solide à Hinwil, et la nomination de Stefano nous aidera à exploiter ces compétences et à les transformer en performances alors que nous poursuivons cette période cruciale pour notre équipe, avec l'Audi F1 works team qui se prépare à faire ses débuts."

L'écurie Stake/Audi a déjà annoncé le recrutement de Nico Hülkenberg, premier élément de son duo de pilotes pour 2025 et 2026.