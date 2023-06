Steiner convoqué par les commissaires après ses critiques

En préambule du Grand Prix d'Espagne, Günther Steiner s'était montré très critique envers les commissaires après le GP de Monaco, suite à la pénalité de cinq secondes infligée à Nico Hülkenberg pour le contact dont il a été jugé responsable au premier tour de l'épreuve en Principauté.

"Dans tous les sports professionnels, ce sont des professionnels qui arbitrent et ainsi de suite. La F1 est l'une des plus grandes disciplines sportives au monde, et nous avons encore des amateurs qui décident du sort de personnes qui investissent des millions dans leur carrière", avait-il notamment déclaré.

"Et le débat est toujours ouvert parce qu'il n'y a pas de cohérence. Je pense que nous devons passer à la vitesse supérieure. Le moment est venu. Je pense que nous en discutons depuis des années et des années et que nous en revenons toujours à cette question."

"Tous les autres sports ont des professionnels pour ça : les courses américaines, la NASCAR, l'IndyCar. Combien de fois entendez-vous parler de problèmes avec les commissaires ou avec les décisions du directeur de course ? Très rarement, très rarement. Mais ils font les choses complètement différemment."

"Il y a des gens qui travaillent à plein temps. Je dis toujours : 'innocent jusqu'à preuve du contraire'. Et pas que je dois prouver mon innocence, car cela ne me convient pas. Ce n'est pas ainsi que je mène ma vie."

La réaction des instances ne s'est pas fait attendre : la direction de course a publié un document indiquant que Steiner était convoqué à 14h30 ce samedi pour s'expliquer. Il lui est notamment reproché une possible infraction aux points c, f et k de l'article 12.2.1 du Code Sportif International de la FIA. Voici comment ils sont rédigés en version française :

"L'une et/ou l'autre des fautes ou infractions suivantes, outre celles spécifiquement mentionnées précédemment ou ultérieurement, sera considérée comme une infraction aux présentes règles :

[...]

12.2.1.c Tout procédé frauduleux ou manœuvre déloyale de nature à nuire à la sincérité des compétitions ou aux intérêts du sport automobile.

[...]

12.2.1.f Tout propos, acte ou écrit qui porte un préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA.

[...]

12.2.1.k Toute mauvaise conduite envers, sans toutefois s'y limiter : les licenciés, les officiels, les dirigeants ou les membres du personnel de la FIA, les membres du personnel de l'organisateur ou du promoteur, les membres du personnel des Concurrents, les fournisseurs de produits ou services à (ou les contractants ou sous-traitants de) l'une des parties énumérées ci-dessus ; les agents de contrôle du dopage, ou toute autre personne impliquée dans un contrôle du dopage effectué conformément à l'Annexe A."

La décision ne tombera pas avant demain, dimanche.