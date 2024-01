Steiner : "Ça fait mal" de ne pas pouvoir dire au revoir

Désormais ex-directeur de l'écurie Haas F1 après la décision de Gene Haas de ne pas renouveler son contrat, Günther Steiner a payé une divergence d'opinions avec le propriétaire de l'équipe. Si l'Italo-américain souhaitait un investissement plus important de la part de la direction, après une saison 2023 conclue à la dernière place chez les constructeurs, Gene Haas préfère un maintien des dépenses à leur niveau actuel mais une meilleure efficacité.

Cette différence aura donc coûté sa place à Steiner, qui était devenu ces dernières années une figure populaire du paddock, notamment auprès du grand public via ses interventions dans la série-documentaire "Drive to Survive" de Netflix. Il est remplacé à la tête de l'équipe par Ayao Komatsu, jusqu'ici responsable de l'ingénierie de piste et ancien ingénieur de piste de Romain Grosjean.

S'exprimant ce samedi dans le cadre du salon Autosport International 2024 à Birmingham, Steiner a confirmé avoir reçu l'information de la fin de sa mission entre Noël et le premier de l'An, par un coup de fil de Gene Haas, sans pouvoir organiser de véritables au revoir auprès des troupes qu'il a dirigées depuis 2016 et l'arrivée de Haas en F1.

"Est-ce que je peux commencer par un petit mot de remerciement de mon côté ?", a lancé Steiner alors qu'il s'adressait à David Croft, commentateur de la F1 sur Sky Sports, sur la scène principale du salon, ce samedi matin. "Je n'ai pas eu l'occasion de remercier certaines personnes lorsque j'ai quitté Haas F1. Je voudrais juste dire merci à tous les membres de l'équipe, à qui je n'ai pas pu dire au revoir comme il se doit lorsque je suis parti."

"Je vais donc le faire de cette manière. Et je veux aussi dire à tous les fans qui nous ont soutenus pendant que j'étais là, c'est fantastique ; merci à tout le monde pour le soutien que j'ai reçu et que je reçois encore, donc je suis très reconnaissant. Oui, ça fait mal [de ne pas pouvoir dire au revoir], mais ils me connaissent tous et ils savent tous que j'apprécie ce qu'ils ont fait. C'est toujours mieux de le leur dire, ce serait bien de leur dire 'hey les gars, merci pour ce que vous avez fait pour l'équipe'."

S'il a avoué ne pas avoir de réponse à la question de savoir si Komatsu bénéficiera des conditions pour réussir, il a assuré sur un plan personnel ne pas être "pressé" de prendre une décision sur son avenir et assure ne pas vouloir revenir en F1 pour revenir en F1 : "Si la Formule 1 me veut, je ne sais pas !" a ajouté Steiner.

"Dans notre situation, je ne suis pas pressé, vous savez. Il y a toujours des gens de la Formule 1 que je verrai ; j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait beaucoup d'amis. S'il y a quelque chose d'intéressant et qui me stimule, oui, mais chercher un job juste pour rester en F1, ce n'est peut-être pas ce que je veux."

